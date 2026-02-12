El TC 850 oficializó su calendario para la temporada 2026

El Club de Volantes Entrerrianos será el primer escenario de la temporada (Foto: TC850).

El TC 850 Entrerriano dio a conocer recientemente su cronograma tentativo para la temporada 2026, y confirmó que recorrerá los principales autódromos de la provincia acompañando a distintas categorías de la región.

La apertura del campeonato se dará el 21 y 22 de marzo en el autódromo Ciudad de Paraná, del Club de Volantes Entrerrianos (CVE), donde la categoría de los Fiat 600 compartirá programación con el TZ.

Posteriormente, la división que cumple 41 años de existencia, competirá en Gualeguaychú (25 y 26 de abril), Concordia (23 y 24 de mayo), Paraná (13 y 14 de junio), nuevamente la Ciudad del Citrus (18 y 19 de julio), Concepción del Uruguay (8 y 9 de agosto; 10 y 11 de octubre; y 21 y 22 de noviembre). Resta por definir la séptima fecha, prevista para el 5 y 6 de septiembre.

El calendario del TC850: