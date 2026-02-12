Huracán sorprendió en el mercado de pases: contrató a Óscar Romero

Huracán sorprendió este jueves en el mercado de pases con la contratación del futbolista paraguayo Óscar Romero. Se trata del mediocampista ofensivo con pasado en San Lorenzo de Almagro, Racing y Boca, cuyo hermano justamente viste los colores del Xeneize desde principios de 2026.

El Globo contaba con un cupo extra para incorporar hasta marzo por la salida de Leonel Pérez rumbo a Gremio de Porto Alegre. Justamente en esa ciudad, pero en Internacional, había jugado Óscar hasta el último 31 de diciembre, antes de quedar en libertad de acción. Entre lesiones y ausencias, nunca se ganó un lugar y solo disputó allí 20 partidos en 2025, aportando un gol y dos asistencias.

A los 33 años, el talentoso volante ofensivo afrontará una nueva experiencia en la Liga argentina firmando con el Globo por un año. Un nuevo motivo para festejar con chicana al clásico rival en Parque Patricios, donde aún no cesan los festejos por la victoria en el derby, consigna TyC Sports.