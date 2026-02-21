Patronato debuta como local con la ilusión de obtener el triunfo

Este sábado por la noche llegará el estreno del estadio Presbítero Bartolomé Grella en el marco del torneo de la Primera Nacional 2026. Por la Zona B, Patronato recibirá a Gimnasia y Tiro de Salta a partir de las 20.

El encuentro contará con el arbitraje de Juan Nebietti, acompañado por los jueces asistentes Pascual Fernández y Martín Saccone. El cuarto árbitro del encuentro será Guillermo González.

Patronato comenzó el torneo en Tucumán, donde la luz truncó el final del encuentro que acabó 0-0 ante San Martín. Se trata de un buen empate si se toma en cuenta el rendimiento que suele tener el Ciruja cuando juega como anfitrión en la categoría. Sin embargo, el equipo de Rubén Forestello sabe que no puede conformarse con eso.

El rendimiento del equipo no fue el mejor y pese a contar con buenos minutos en el arranque del complemento, sabe que puede dar más. Tendrá que hacerlo, porque este sábado jugará como anfitrión y el público que acompañará al equipo exigirá un rendimiento superior.

Pese a que en la previa del encuentro hubo preocupación por la situación de Hernán Rivero, que sufrió una lesión en la mano que lo obligó a salir en el entretiempo, el entrenador podrá contar con él en el partido de este sábado.

Con la presencia de Rivero, es probable que el Patrón repita el elenco que salió a jugar en Tucumán y se trajo un empate desde la Ciudadela. Si es así saldrá con: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello, Fernando Moreyra, Facundo Heredia; Juan Barinaga, Federico Bravo, Brandon Cortés; Valentín Pereyra y Hernán Rivero.

La lista de convocados para el encuentro la completan: Franco Rivasseau, Juan Salas, Fernando Evangelista, Facundo Díaz, Augusto Picco, Marcos Enrique, Alejo Miró, Renzo Reynaga y Franco Soldano.

El rival

En frente, Fernando Quiroz confiará en el mismo equipo que debutó con victoria como local por 2-1 ante Colegiales en el torneo de la Primera Nacional.

Con la ilusión de dar pelea en el campeonato, el Lobo salteño presentaría el siguiente equipo titular: Joaquín Papaleo; Ivo Chaves, Manuel Guanini, Gonzalo Soto, Lautaro Montoya; Nicolás Rinaldi, Jonás Aguirre; Walter Montoya, Lautaro Gordillo, Fabricio Rojas; Nicolás Contín.

La lista de convocados la completan Federico Cosentino, Juan Oviedo, Rubén Villarreal, Tiago Banega, Juan Capano, Juan Galetto, Juan Rocca, Franco Sivetti y Juan Turletti.