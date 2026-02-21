Allanaron la UP9 y desbarataron un plan criminal para matar al juez federal Ríos y al fiscal Candioti

La justicia federal de Gualeguaychú desbarató ayer un plan ideado por un jefe narco de Diamante, para asesinar en el exterior al juez federal de Paraná, Leandro Ríos y al fiscal federal del Tribunal Oral de la misma jurisdicción, José Ignacio Candioti. El narco Leonardo Airaldi habría pagado 40 mil dólares a un sicario uruguayo, para asesinar a los magistrados en sus vacaciones en el vecino país, pese a que ninguno de ellos estuvo en Uruguay ni tenía previsto. El dato a la justicia federal lo aportó un recluso ligado al narcotráfico, tras lo cual se inició la investigación, según se confirmó a ANALISIS.

Ello derivó en el allanamiento que hizo ayer Gendarmería Nacional, bajo el pedido del fiscal Federal Pedro Rebollo, la orden del juez Federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, en coordinación también con el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, quien había sido informado al respecto en días recientes. Los gendarmes allanaron este viernes por la tarde el Pabellón E de la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú donde se aloja Airaldi, quien tenía el mencionado plan en marcha, según informó el diario El Argentino de Gualeguaychú.

"El principal implicado es un hombre oriundo de Diamante, a quien señalan las fuentes como un narco de mucho poder, que incluso “maneja la cárcel y a los guardias”, que habría pagado 40 mil dólares a un sicario uruguayo para asesinar a los funcionarios judiciales durante la estadía de ambos en Punta del Este", indicó el diario. Cabe acotar que ni Ríos ni Candioti viajaron de vacaciones al Uruguay en esta temporada.

Según el diario y en base a lo declarado por un interno de la cárcel, que aportó la información, Airaldi quería tomarse venganza con Ríos y Candioti, por la causa que tiene sobre sus espaldas y lo llevará a juicio en próximos días. Según lo manifestado por el testigo, el juez Ríos le había “inventado una causa” y Candioti “tiene todo arreglado para que le de 15 años de condena en un juicio que empieza el martes”. Se sabe que la investigación sobre Airaldi viene hace varios años y está comprometido no solo con la justicia de Entre Ríos sino también con la de Rosario, donde tiene otro expediente aún más grave que el de Paraná.

Según el matutino, fue el ministro Néstor Roncaglia quien tomó inmediatamente conocimiento de todas estas acusaciones a través del director del Servicio Penitenciario de Entre Ríos y del director de la Unidad Penal 9, Lucas Duffour. El preso relató todo ante el fiscal federal de Gualeguaychú, Pedro Rebollo, y fue este funcionario quien le requirió al juez Federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, la orden de allanamiento que se cumplió este viernes por la tarde.

El procedimiento lo llevó adelante el personal del Escuadrón 56 de Gendarmería Nacional con asiento en Gualeguaychú, con la presencia de numerarios de la Policía de Entre Ríos bajo la órbita del ministro Roncaglia. Secuestraron teléfonos, anotaciones, cocaína y documentación, confirmó una alta fuente judicial, y aseguró que se sigue investigando por la gravedad de todo lo denunciado.

La investigación judicial se encuentra a cargo y bajo la dirección del Fiscal Federal, Pedro Rebollo.

Según pudo saber ANALISIS, este viernes, horas antes del allanamiento, desde la justicia federal de Gualeguaychú se notificó tanto a Ríos como a Candioti de lo que se estaba investigando y el allanamiento que se practicaría en la unidad penal. El juez federal de Paraná no se encuentra en el país- Y a la vez, se dispusieron medidas de seguridad en sus domicilios, para ambos magistrados.

El juicio que quiso parar Airaldi

Luego de que el Tribunal Oral Federal de Paraná rechazara el recurso de Casación presentado por la defensora de Leonardo Airaldi, Mariana Barbitta, contra la resolución que disponía la acumulación de las dos causas contra el productor agropecuario de Diamante (una de Santa Fe y otra de Entre Ríos), estaría todo listo para que el 24 de febrero comience el juicio contra este hombre y otras 13 personas. Y queda claro que Airaldi quería interrrumpir el inicio de tal juicio con plan que había ideado con un sicario uruguayo.

Tal como ha informado ANÁLISIS, el 24 será el primer día de las ocho audiencias. Serán citados al debate 51 testigos en total, que declararán acerca de las dos causas acumuladas: por la organización que traficaba drogas en Diamante y en Paraná, y la que surgió en Santa Fe por los 30 kilos de cocaína hallados en la casa del puestero de Airaldi en Puerto Gaboto. La primera investigación demandó varios años en el Juzgado Federal de Paraná y terminó con el procesamiento de los sospechados de comercio de cocaína. La causa de Santa Fe está relacionada no solo por el imputado principal, sino porque allí se habría logrado probar las sospechas iniciales del expediente tramitado en Entre Ríos: que Airaldi, con su puestero José “Pete” Torres, participaba del trasiego de enormes cargamentos de cocaína que llegaban desde Paraguay en embarcaciones o aeronaves, en acuerdo con organizaciones narco de Rosario. Para ello, ponía a disposición sus campos e islas en el Delta en la zona de Las Cuevas, así como la infraestructura y personal que disponía.

El fiscal general Candioti y el adjunto Juan Podhainy acusarán a la banda y, en este caso, también se evalúa acuerdos con los eslabones más bajos de la organización. Los otros acusados son: Cristian Sánchez, Sebastián Agustín Armocida, Joel Damián Schonfeld, Gonzalo Olivero, Juan Andrés Erbes, Marino Martínez, María Soledad Touzet, Emanuel Enrique Cuello, José Nicolás Godoy, Armando Marcelo Balcaza, Roberto Fabián Coronel y Carlos David Schumacher.