Copa Argentina: un urgido Boca debuta en Salta frente a Gimnasia de Chivilcoy

Tras un pobre en empate en La Bombonera, el Xeneize se juega mucho ante Racing de Chivilcoy.

La Copa Argentina vuelve a ser el escenario de esos duelos que, a priori, parecen desiguales pero que esconden una carga dramática absoluta. Este martes, desde las 21.15, Boca Juniors y Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy se verán las caras en Salta por los 32avos de final, bajo el arbitraje de Facundo Tello.

Para Boca, el viaje al Norte no es un paseo. El equipo de Claudio Úbeda atraviesa un presente delicado: apenas una victoria en los últimos cinco compromisos y dos empates sin goles consecutivos como local (ante Platense y Racing) que agotaron la paciencia del hincha.

En este contexto, la Copa Argentina funciona como una "salida de emergencia" o como una trampa mortal. Una derrota ante un equipo de una categoría inferior significaría, casi con seguridad, el fin del ciclo de Úbeda en el banco Xeneize. La gran esperanza para renovar la fe es el posible debut de Adam Bareiro; el paraguayo ya se entrena con el grupo y podría saltar a la cancha desde el arranque.

En la otra vereda, la atmósfera es de fiesta y expectativa total. Gimnasia de Chivilcoy, protagonista del Federal A (será rival de Gimnasia de Concepción del Uruguay), asume este compromiso como el más importante de su historia. La institución no solo presentó una camiseta edición especial para la ocasión, sino que llega a Salta con la premisa de "escribir una página dorada" y aprovechar el nerviosismo de su rival.

Probables formaciones:

Boca Juniors: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Williams Alarcón; Ángel Romero, Adam Bareiro y Lucas Janson. DT: Claudio Úbeda.

Gimnasia de Chivilcoy: Nicolás Dormisch; Alexis Zarate, Franco Flores, Valentín Robatto, Martín Gallo; Ramiro Medina, Ezequiel Bassi, Gonzalo Martínez, Franco Cáseres; Marcos Salvaggio, Patricio Ferreira. DT: Alberto Salvaggio.

Árbitro: Facundo Tello.

TV: TyC Sports.

Estadio: Padre Martearena (Salta).