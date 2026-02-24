Asalto épico en Kielce: 15 minutos que sacudieron el mundo del balonmano

El equipo polaco dejó su nombre en lo más alto de la competencia europea.

La final de la Liga de Campeones 2016 en Kiel comenzó como un golpe a las ambiciones del club polaco. En las gradas de la Lanxess Arena reinaba la locura: miles de aficionados generaban una electricidad palpable, donde la tensión del juego vibraba en el aire. Para el Veszprém, todo parecía decidido: su superioridad era aplastante.

El guión de lo imposible

Al minuto 45, el marcador mostraba un devastador 19-28 para los polacos. El balonmano es un deporte dinámico, pero remontar nueve goles ante un Veszprém tan poderoso parecía tarea de ciencia ficción. El entrenador húngaro, Xavier Sabaté, apenas podía contener la sonrisa, mientras que Talant Dujshebaev, en el banquillo del Kielce, parecía un estratega preparando un plan de ataque desesperado. En lugar de rendirse, el equipo polaco activó un modo de presión total, que produjo resultados espectaculares:

La defensa 5-1 se convirtió en una trampa para las estrellas del club húngaro, obligándolas a cometer errores incluso en pases básicos.

Slawomir Szmal, el legendario portero polaco, se contagió de adrenalina y comenzó a detener balones “imposibles” uno tras otro.

Manuel Štrlek y Tobias Reichmann convirtieron cada recuperación en un contraataque fulminante, reduciendo la diferencia al mínimo.

Cuando, a tres segundos del pitido final, Krzysztof Lijewski igualó el marcador (29-29), el mundo se detuvo. Ese parcial de 10:1 en los últimos minutos del tiempo reglamentario se convirtió en la remontada más espectacular y rápida en la historia de las finales.

Lotería de supervivencia y huella dorada en la historia

Después de agotadoras prórrogas, llegó una fase en la que la táctica dio paso al puro instinto. La serie de penales se convirtió en una concentración máxima de adrenalina que dejaba sin aliento. Finalmente, Kielce logró la victoria por 39-38, consiguiendo el primer título de la Liga de Campeones en la historia del balonmano polaco a nivel de clubes.

Este triunfo consolidó para siempre el nombre de Talant Dujshebaev en el salón de la fama, convirtiéndose en el segundo entrenador en ganar el título con diferentes clubes. Tobias Reichmann, al final de esa temporada, fue incluido en el equipo ideal del torneo, reafirmando su estatus como el mejor extremo derecho del mundo.