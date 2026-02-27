En Racing, Valentín Carboni se rompió los ligamentos y se esfuman sus chances mundialistas

El mediocampista ofensivo llegó en enero desde Inter de Milán buscando continuidad.

El futbolista de Racing, Valentín Carboni, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, deberá ser intervenido quirúrgicamente y afrontará una larga recuperación.

El mediocampista ofensivo de 20 años, que llegó a préstamo desde Inter, apenas había disputado cinco partidos con la camiseta de La Academia y ahora quedará marginado por varios meses, con un regreso estimado recién para el último tramo del año.

El jugador de 20 años quedó tendido luego de que un compañero cayera sobre su pierna tras la práctica posterior al empate ante Independiente Rivadavia de Mendoza.

Los estudios médicos confirmaron la peor noticia para el plantel de Gustavo Costas, que ya venía golpeado por el esguince de tobillo de Adrián Maravilla Martínez.

Ahora, el club analiza si la rehabilitación la realizará en Argentina o si regresará a Italia para continuar el tratamiento.

No es la primera vez que el juvenil atraviesa una situación de este tipo: en octubre de 2024, tras consagrarse campeón de América con la selección argentina, ya había sufrido una rotura ligamentaria, aunque en la rodilla izquierda.

El atacante, a préstamo desde el Inter de Italia, buscaba continuidad para volver al radar de Lionel Scaloni y pelear un lugar en el Mundial 2026, objetivo que ahora quedó prácticamente descartado.

Llegado a Racing gracias al vínculo entre Diego Milito y Javier Zanetti, el juvenil había iniciado el Apertura como titular, aunque sin lograr consolidarse.

Ahora, La Academia podrá incorporar un refuerzo por lesión, mientras el delantero inicia otra larga recuperación que vuelve a frenar su proyección internacional, consigna NA.