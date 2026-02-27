Cecilia Goyeneche: "Se intentó un disciplinamiento y evitar que las causas por corrupción prosperen"

Cecilia Goyeneche volvió a sus funciones como Fiscal este viernes. Así fue tras el fallo favorable del Superior Tribunal de Justicia que declaró nulo el Jury de Enjuiciamiento en su contra. En ese marco, Goyeneche realizó un acto en donde estuvieron presentes distintos fiscales de la provincia y del país, como así también 9 Procuradores del país entre los que estuvo Jorge García, jefe de Fiscales entrerrianos.

En ese marco, Goyeneche aseguró: "Hace 4 años y 3 meses que estoy apartada de mi cargo. Hoy inmediatamente estoy repuesta en las funciones y vuelvo a ejercer".

"Fue un hecho que tuvo que ver con una situación política vinculada a las investigaciones y las causas que llevábamos adelante por delitos de corrupción. Se intentó disciplinamiento y evitar que esas causas prosperaran", expresó la fiscal.

Valoró el respaldo de todos los procuradores generales del país, recordó que en aquel momento la acompañaron en un encuentro la totalidad de los jefes de Fiscales y aquellos 9 que lograron hacerse presente en el acto de hoy en donde en poco tiempo se convocó a distintos magistrados para celebrar el fallo del STJ.

"Cuando uno trabaja sabiendo para qué está en un lugar, los principios no se conmueven. Estamos seguros qué tenemos que defender algunas pautas básicas de la República y nuestra función de investigar hechos de corrupción es prioritaria, estamos dispuestos a soportar las cosas que haya que soportar, pero no nos van a mover de esa posición que tenemos".