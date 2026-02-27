Judiciales señalaron que hubo un 90% de acatación al paro de este viernes

"Se cumple hoy con un muy alto nivel de acatamiento de 90% el último paro convocado por AJER reclamando al gobierno la recomposición que solicitara la Mesa Salarial del Poder Judicial", dijeron desde el gremio de judiciales respecto al paro de este viernes.

El martes próximo AJER realizará un plenario Provincial para que las 16 Filiales del gremio resuelvan "lo que seguramente será la continuidad del plan de lucha, estando en evaluación la realización de dos paros el día jueves en la primer semana y el día martes en la segunda".

"Esto se da en el marco de una caída del salario de los trabajadores/as judiciales que hace que un escribiente recién ingresado esté por debajo de la línea de pobreza, y de condiciones de trabajo con alta exigencia y riesgos para la salud", explicaron.

Esto surge de los datos de la Encuesta de Salud Laboral 2024 de la Federación Judicial Argentina, que en Entre Ríos constató que:

Con una planta total de menos de 2.000 trabajadores/as en 16 cabeceras de jurisdicción, más 42 ciudades con Juzgados de Paz, la cantidad de personal en cada organismo está en la enorme mayoría de los casos por debajo de las necesidades mínimas, generando sobrecarga de trabajo.

el 52% de las trabajadoras/es trabaja más horas de las reglamentarias,

Al 84% le resulta excesiva la carga de trabajo, el 92% considera que siempre o muchas veces tiene que trabajar muy rápido, el 88% siente que el trabajo es emocionalmente desgastante; cargas y exigencias laborales que combinadas aumentan los síntomas y riesgos de contraer enfermedades derivados de las condiciones de trabajo.

La edad promedio es de 43 años lo que marca una población joven, sin embargo entre 40 y 50% manifiesta síntomas como trastornos del sueño, fatiga mental, ansiedad o dolores de cabeza; 36% manifiesta tristeza, desgano o desazón, alrededor del 30% trastornos digestivos y sentimientos de frustración, síntomas que el 79% de los encuestados asocia a las condiciones de trabajo.

"En estas condiciones y con los salarios a la baja los trabajadores/as judiciales llamamos al gobierno a la sensatez y al diálogo para dar una respuesta positiva a los justos reclamos de los judiciales", finalizó el texto.