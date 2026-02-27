Rogel opinó que la modificación a la Ley de Glaciares es “poner los recursos al servicio de las mineras”

El diputado provincial Fabián Rogel (UCR-Paraná), opinó sobre la media sanción que otorgó el Senado de la Nación a la reforma de la Ley de glaciares. “Hay que decir que las mineras están socavando la Cordillera para tomar uno de los cursos de agua potable más importantes de la región, que se desprende de los glaciares”, dijo.

“Reformar la ley que en su momento logró consenso de todas las fuerzas políticas, justamente para preservar el agua dulce en la Cordillera, es poner los recursos al servicio de mineras que contaminan todo el trayecto de curso de agua”, opinó.