Europa anunció la entrada en vigor provisional del acuerdo con el Mercosur

La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, anunció este viernes la entrada en vigor provisional de la parte comercial del acuerdo de asociación entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, luego de que la Argentina y Uruguay completaran su ratificación, informaron medios internacionales.

"Ya lo he dicho antes, cuando ellos estén listos, nosotros estaremos listos. Por lo tanto, durante las últimas semanas, he debatido este tema intensamente con los Estados miembros y con los miembros del Parlamento Europeo. Sobre esta base, la Comisión procederá ahora a la aplicación provisional", afirmó Von der Leyen en una declaración sin preguntas en la sede de la Comisión Europea.

Úrsula von der Leyen aseguró que la Comisión "seguirá colaborando estrechamente con todas las instituciones de la UE, los Estados miembros y las partes interesadas para garantizar un proceso fluido y transparente".

La política alemana recordó que, en enero, el Consejo Europeo facultó a la Comisión para aplicar provisionalmente el acuerdo a partir de la primera ratificación por parte de un país del Mercosur, según informa el sitio DW. "La aplicación provisional es, por naturaleza, provisional", apuntó Von der Leyen, y se refirió a que, "de conformidad con los tratados de la UE, el acuerdo solo podrá considerarse plenamente concluido una vez que el Parlamento Europeo haya dado su consentimiento".

Así, aseguró que la Comisión "seguirá colaborando estrechamente con todas las instituciones de la UE, los Estados miembros y las partes interesadas para garantizar un proceso fluido y transparente" en la aplicación de este acuerdo, que se negoció durante más de 25 años y creará un mercado de 720 millones de personas.

El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, aplaudió en la red social X: "Bien por Von der Leyen que ha decidido la aplicación provisional del acuerdo con Mercosur. Es un impulso positivo para nuestras exportaciones, que siguen contribuyendo al crecimiento económico de Italia", aprobó Tajani.

Macron en desacuerdo

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, expresó una fuerte reacción al calificar como "una mala sorpresa" y "una mala manera" la decisión de la Comisión Europea de aplicar provisionalmente el acuerdo con el Mercosur, pese a la oposición de Francia y a la espera del fallo del Tribunal de Justicia de la UE.

Afirmó que la Comisión Europea "ha hecho la elección unilateral de aplicar provisionalmente el acuerdo con el Mercosur", sin que el Parlamento Europeo lo hubiera votado, asumiendo "una responsabilidad muy pesada".

Macron señaló también que es una carga "con respecto a los agricultores" y que la decisión refuerza "su incertidumbre", según un reporte del sitio RFI.