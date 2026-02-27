Cuando los que menos tenemos pagamos más impuestos (Parte 1)

En todos los tiempos y en cada sociedad los gobernantes han aplicado impuestos. Los impuestos pueden ser justos o no justos, e incluso en muchas oportunidades han generado revueltas, desobediencias civiles, o destituido gobiernos. En pueblos de la antigüedad, para evitar la concentración de la tierra y el ahogo impositivo, al inicio de cada reinado se cancelaban deudas y se repartía la tierra.

El gobierno nacional del “anarcocapitalista” Javier Milei afirma que los impuestos son un robo a mano armada. Esa decisión política a la cual se subió el oficialismo provincial es avalada por el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y sus legisladores con “obediencia debida”. Sin embargo, esa lealtad de resignar recursos a la Nación ha sido perjudicial para las finanzas provinciales, ya que ésta mantiene una deuda millonaria con los entrerrianos. Entonces, el camino de la crueldad del ajuste recae en el tradicional impuestazo a los sectores más desprotegidos de la sociedad.

En la apertura de las sesiones extraordinarias de la Legislatura de Entre Ríos, Frigerio aseveró que en su gestión bajaron los impuestos.

En esta columna desmentiremos esa afirmación y demostraremos que los impuestos en la provincia son regresivos, es decir, los que menos tenemos pagamos más que los sectores más pudientes.

Impuestos: a)- Impuestos directos. Capacidad contributiva de los sujetos. Ejemplo: si no tengo automóvil, no pago impuesto automotor; b)- Impuestos indirectos. Son los que pagamos la totalidad de las personas. Ejemplo: IVA, el impuesto al consumo (pagamos un 21% todos los pobres y los ricos, eso es no es democrático sino desigualdad). En la actualidad de 100 pesos que se recaudan 84 pesos provienen de impuestos indirectos.

Tipología de Impuestos

1- Al consumo: por ejemplo, ingresos brutos provincial. Son aquellos ingresos económicos por cualquier actividad económica (carga para empresas y consumidores) y/o el impuesto nacional al valor agregado (IVA del 21%). Son impuestos regresivos porque recaen sobre el consumidor que lo paga mediante precios más altos, sin considerar sus condiciones particulares y altamente distorsivo porque se aplica en todas las etapas de producción. Además de afectar los precios.

2- Al ingreso: se refiere al impuesto a las ganancias con una escala que aplica a los ingresos mayores. Es muy debatible el monto base (escala) a partir del cual se cobre. Desde los trabajadores se cuestiona con la argumentación de que el salario no es ganancia.

3- Al patrimonio: grava la propiedad o posesión del patrimonio, son aquellos bienes como la tierra, inmuebles, capital invertido en actividades productivas. Es uno de los impuestos que puede ser de lo más progresivo, como, por ejemplo, gravar a la herencia de sujetos con muchas propiedades, grandes extensiones de campos, empresas grandes y/o cadenas multinacionales. Este impuesto fue eliminado en Argentina por el ministro de Economía de la última dictadura militar, Martínez de Hoz. En Entre Ríos se instituyó hace unos 15 años y fue derogado en el primer gobierno de Bordet.

Para mejorar la recaudación de forma progresiva, proporcional y distributiva para la colectividad entrerriana hace falta cambiar, entre otros, la estructura impositiva para que contribuyan los sectores de mayor capacidad. De esta forma se cumpliría con el mandato de la Constitución de Entre Ríos.

El orden impositivo entrerriano colisiona con la Constitución de la Provincia: Artículo 67 El Estado, mediante su legislación, promoverá el bienestar económico y social de la colectividad. La organización de la riqueza y su explotación deben respetar los principios de la justicia social. El Estado desarrollará políticas con el objeto de: a) Estimular la existencia de condiciones competitivas en los mercados y una equitativa distribución de la renta, promoviendo acciones tendientes a evitar que prácticas individuales o colectivas distorsionen o impidan la competencia o lesionen el bienestar general. b) Alentar el desarrollo económico de la pequeña y mediana empresa, domiciliada y radicada en la Provincia, con asistencia técnica y financiera, fomentándolas crediticia e impositivamente, protegiendo la radicación de industrias en sus comunidades de origen, la comercialización sustentable de sus productos y promoviendo el fortalecimiento de sus entidades representativas. c) Promover la desconcentración de los entes, organismos o empresas en todo el territorio de la Provincia.

Hay excedente en Entre Ríos

Plata hay. Ahora, la decisión política es quién debe aportar, si la carga recae sobre los trabajadores, sectores populares, ingresos fijos o los sectores más pudientes de la sociedad. Para graficar voy a dar un ejemplo que involucra al conjunto de las provincias argentinas. Para medir el excedente se considera el PBG (Producto Bruto Geográfico), que es la riqueza que la provincia genera en un año. Si al valor del PBG le descontamos el costo de reproducción de la sociedad (salarios, vivienda, alimentación, vestimenta, etc.) y la depreciación del capital por desgaste o reposición, tenemos como resultado un 50 % aproximado.

¿Quién se queda con el otro 50 % del PBG? Queda en manos del 10 % de la población más rica, que, según las estadísticas oficiales, de ese total un tercio se fuga, otro tercio es consumo suntuario y el tercio restante va a inversión productiva. Este dato de reinversión productiva está muy lejos estándares internacionales, demostrando que la burguesía local es especulativa y parasitaria sin que le importe el resto de la colectividad. Otro ejemplo que demuestra la dirección de las políticas públicas en Entre Ríos, favoreciendo a la concentración de la tierra y a la intencional falta de políticas tributarias progresivas, refiere a la posesión de las tierras de la provincia: hay 2860 propietarios (locales, de otras provincias y extranjeros -5%-) que poseen más del 44 % de la superficie de la provincia -3.100.000 hectáreas, es decir en promedio casi 1100 hectáreas per cápita-. Con esto, queremos evidenciar que plata hay, pero no hay siquiera una decisión política que presione impositivamente a estos sectores más pudientes.

(*) Colectivo de docentes independientes