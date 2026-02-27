Condenaron a 12 y 10 años de prisión a dos policías en Paraná por abuso sexual con acceso carnal

El vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Alejandro Cánepa, impuso a Ezequiel Alejandro García la pena de 12 años de prisión más accesorias legales e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de “Abuso sexual con acceso carnal agravado”, por haber sido cometido por personal de las fuerzas de seguridad, en calidad de autor.

El magistrado también condenó a Samuel Enrique Morel a la pena de 10 años de prisión, más accesorias legales e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de “Abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por personal de las fuerzas de seguridad”, en calidad de partícipe necesario.

El magistrado resolvió mantener la prisión preventiva de los condenados, bajo la modalidad de arresto domiciliario hasta que la sentencia quede firme.

También se dispuso incorporar el perfil genético de Ezequiel Alejandro García y de Samuel Enrique Morel al Registro Provincial de Datos Genéticos y al Registro Nacional de Datos Genéticos, una vez que la sentencia adquiera firmeza, de conformidad al procedimiento aprobado por Resolución S.T.J. N° 104/2022 del 21.06.2022 (cfr. Ley Nacional N° 26.879 - Decreto Reglamentario N.º 522/2017 - y Ley Provincial N° 10.016 – Decreto Reglamentario N.º 4.273 M.G.J. -).

El 14 de febrero último un jurado popular había declarado a M.S.E. culpable como partícipe del delito de “Abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por personal de las fuerzas policiales” y a G.E.A. como autor del delito de “Abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por personal de las fuerzas policiales”.

Durante la audiencia de cesura, efectuada el 20 de febrero último, las fiscales Valeria Vilchez y Fernanda Ruffatti, solicitaron una pena de 15 años de prisión para G.E.A., y de 12 años de prisión para M.S.E., pedidos a los que adhirieron los abogados querellantes Guillermo Mulet y Leonardo Schonfeld.

Por su parte, los abogados Damián Pettenati e Iván Vernengo ejercieron la defensa de M.S.E., en tanto que el letrado Claudio Berón asistió a G.E.A. Además, del debate también participó Julián Gracia en representación del Superior Gobierno de Entre Ríos.

Se trató del juicio por jurados número 153 que se realizó en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal.