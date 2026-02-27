Concepción del Uruguay abre un nuevo Centro de Desarrollo de Fútbol para personas ciegas

El proyecto está abierto a personas de ambos sexos a partir de los 15 años.

Concepción del Uruguay suma una nueva propuesta de inclusión a través del deporte en la provincia de Entre Ríos. La Federación Argentina de Deportes para Ciegos (FADeC) puso en marcha el Centro de Desarrollo de Fútbol para Personas con Discapacidad Visual, una iniciativa que busca consolidarse como un referente regional en la formación de atletas.

El proyecto está abierto a personas de ambos sexos a partir de los 15 años, sin que sea requisito excluyente tener experiencia previa en la disciplina. Según destacaron directivos de la Federación, este nuevo centro representa un paso fundamental para que el fútbol para ciegos continúe su crecimiento tanto en la provincia como en todo el país.

Entrenamiento y formación integral Las prácticas se llevan a cabo en las instalaciones del Complejo Olimpia, ubicado en la intersección de las calles 8 de Junio y Santa María de Oro. El cronograma de actividades está fijado para los días lunes, miércoles y viernes a las 17.

La dirección técnica del centro está a cargo de la profesora Andrea Cabandié. El enfoque de la iniciativa no se limita únicamente al desarrollo de capacidades físicas y tácticas de los jugadores, sino que apuesta a la creación de un espacio de pertenencia y formación integral para atletas ciegos o con baja visión de toda la zona.

Información e inscripciones

Para quienes deseen sumarse o instituciones interesadas en obtener más detalles, las inscripciones ya se encuentran abiertas. Los canales de contacto disponibles son los siguientes:

Contacto directo: Prof. Andrea Cabandié.

Teléfono/WhatsApp: +54 9 3442 67-4919.

Correo electrónico: naomiandreacabandie@gmail.com.