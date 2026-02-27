Liga Femenina de Básquet: Tomás de Rocamora no pudo con Unión Florida

Tomás de Rocamora no pudo con Unión Florida, por una nueva fecha de la Liga Femenina de Básquet.

Tomás de Rocamora cayó por un ajustado 73 a 70 en su visita a Unión Florida, en el Estadio Ciudad de Vicente López, en el marco de una nueva fecha de la Liga Femenina de Básquet. En un encuentro que se definió en los detalles, el conjunto entrerriano dejó pasar una buena chance de retomar la senda de victoria.

El partido en Vicente López

El desarrollo del juego fue sumamente parejo desde el salto inicial. El primer cuarto marcó la tendencia de lo que sería la noche, cerrando con un leve margen a favor de Florida por 17 a 15.

Durante el segundo período, la paridad continuó siendo la protagonista del marcador, impulsada en gran medida por la alta efectividad en tiros de tres puntos que presentó el equipo visitante, lo que les permitió mantenerse al acecho.

A la vuelta del descanso largo, ambos equipos mantuvieron la intensidad y el juego físico, intercambiando canastas sin lograr sacarse grandes ventajas y dejando el desenlace totalmente abierto para el tramo final.

El último cuarto trajo consigo el momento de mayor tensión para el equipo de Nicolás Grosso. Tomás de Rocamora logró pasar al frente por primera vez en el partido, obligando al banco local a buscar soluciones inmediatas.

Fue allí cuando Florida recurrió a la experiencia de Carla Miculka, quien, a pesar de estar recuperándose de una lesión, ingresó en los minutos finales para cambiar el rumbo del juego. Su aporte fue vital: sumó seis puntos clave y generó faltas acumuladas en la defensa rival, frenando el envión visitante.

Finalmente, el marcador se selló en 73-70 a favor de las dueñas de casa. La figura indiscutida y MVP de la noche fue Natalia Tondi, quien cerró su planilla con 17 de valoración, producto de 12 puntos, seis rebotes y tres recuperos, liderando la ofensiva del equipo ganador.