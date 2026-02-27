Bouzada: “El aumento del precio de la carne vacuna viene beneficiando al sector porcino”

El presidente de la Cámara de Productores Porcinos de Entre Ríos, Sebastián Bouzada, se refirió a la situación del sector que viene experimentando un incremento de ventas.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Bouzada explicó que “el fenómeno que viene pasando desde mitad del año pasado con el aumento del sector productivo del vacuno, sobre todo el aumento en pie del novillo, obviamente provocó un aumento de los cortes en góndola del consumidor y eso al sector del cerdo, obviamente, nos está favoreciendo”.

Puntualizó al respecto que “hoy prácticamente en precios, la relación está en 3 a 1, con un kilo de asado de novillo, uno podría tranquilamente conseguir entre 2,5 kilos a 3 kilos de pechito de cerdo. Entonces se viene notando ya hace varios meses que el consumidor se está volcando a una carne que, más allá de las propiedades y todo el programa de consumo que tenemos como cadena productiva, sea más económica”.

“En la estadística del año pasado ya se plasmó en todo el 2025 un aumento de casi un 9% del consumo, que es una locura porque debe ser de las únicas cadenas productivas que en los últimos 20 años creció de forma sostenida entre un 2 y un 3% anual, y eso está posicionando al sector con una perspectiva para los próximos dos o tres años que realmente es muy buena”, resumió.

En este marco, analizó que “el sector porcino viene creciendo y el consumidor viene adoptando la carne porcina hace 20 años, un fenómeno que es bastante largo. Entre Ríos tenía 8.000 madres hace unos 15 años y hoy estamos ya pasando las 30.000 madres productivas; somos la cuarta provincia productiva a nivel nacional, y en consumo el sector aumentó unos 10 kilos por habitante, lo cual es una brutalidad en los últimos 20 años. Realmente es algo que se dio de forma paulatina”.

Agregó que “hace unos años teníamos que competir prácticamente de igual a igual en cuanto a precios, entre lo que son los cortes populares de cerdo como bondiola, pecho, carré, costeleta, pulpas, prácticamente al mismo precio de los cortes vacunos. O sea, en góndola un pechito de cerdo estaba prácticamente al mismo precio que una costilla de novillo. Y realmente eso es una locura porque no pasa en ningún lugar del mundo, y siempre lo que tiene que haber y es sana que haya una diferencia de precios y que los cortes de vaca sean más caros que los cortes de cerdo, porque son producciones totalmente distintas, el ciclo vacuno es muchísimo más largo que el ciclo que tiene una granja de cerdo”.

Evaluó que “es un fenómeno que se viene dando de una forma bastante inteligente, donde el sector ha ido creciendo, ha ido invirtiendo, y somos realmente inversores compulsivos. Es un sector muy dinámico, que hoy lo compone gente que no venía netamente de la actividad y han decidido hace algunos años meterse en esto, y hoy Entre Ríos es una provincia que tiene una arquitectura productiva donde la gran mayoría de productores porcinos estamos también invirtiendo en lo que es la parte de frigorífico o en las cadenas exclusiva de cerdo que podemos ver en casi todas las cabezas de Departamento de la provincia”.

Indicó asimismo que “el año pasado el aumento de la carne de cerdo estuvo por debajo de lo que fue la inflación, pero además en los últimos seis meses el asado vacuno al consumidor en góndola, un vacío de novillo o una costilla de novillo pasó de 12.000, 13.000 pesos en una carnicería a estar hoy arriba de los 24.000, 25.000 pesos. Ese aumento que tuvo el sector vacuno, nosotros no lo tuvimos así”. “Hoy una costilla de cerdo se puede conseguir a 9.000 pesos –al menos en Paraná, Concordia, Gualeguaychú, o Gualeguay, que es la zona que nosotros sondeamos- contra un asado vacuno de 24.000 o 25.000 pesos. Es bastante lógico que el consumidor se vuelque a la carne porcina”, especificó.

De todos modos, remarcó que “en el sector venimos haciendo programas de promoción del consumo, tenemos un trabajo articulado con el resto de las Cámaras provinciales, a través de Federación que nuclea todas las Cámaras. Y creo que hoy se está empezando a normalizar lo que es la brecha de diferencia de precios entre las proteínas animales, porque no podemos tener en Argentina una costilla de cerdo al mismo precio que una costilla de novillo; tiene que haber una diferencia de precios y eso es sano para todas las carnes”.

Sobre la situación del sector en Entre Ríos, Bouzada afirmó que “la provincia sigue creciendo. Pasamos de 8.000 a 30.000 madres productivas y va a seguir creciendo. La vara de los costos se va poniendo cada vez más alta, hay que ser cada vez más eficiente. Son producciones extremadamente intensivas que demandan muchísima inversión y el sector lo viene haciendo. Creo que por eso es un sector que ha sabido pasar todas las cosas que hemos pasado, pasaron todos los gobiernos, de todas las banderas, pandemia en el medio, y el sector sigue creciendo”.

“Este fenómeno que se está dando del ingreso de importaciones que ha afectado muchísimo a otros sectores, al sector porcino, a pesar de que el año pasado ingresábamos 55.000 toneladas, y hay que remontarse entre 10 y 12 años para atrás para ver el mismo nivel de importaciones, el sector supo cómo manejarse con esas importaciones, las absorbió, no hizo daño y es un sector que no estuvo completamente cerrado nunca y eso creo que nos ayudó a saber competir, saber cómo contrarrestar, sobre todo, a productores brasileros que son tremendamente eficientes y tienen una escala gigantesca comparada con la nuestra, porque toda Argentina es un solo estado de Brasil en lo que es el stock de madres, pero así nosotros aprendimos a ser eficientes”, definió.

Refirió que “el primer semestre del año 2024 fue bastante malo para el sector y en ese semestre quedaron en el camino algunos productores chiquitos, lo cual no está bueno y hay que ver cómo evitarlo, pero eso no hizo que decaiga el stock de madres o se produzcan menos capones o menos kilos; es todo lo contrario, se está produciendo cada vez más. Porque en Entre Ríos también hay un fenómeno súper interesante por el cual ese productor chico hoy tiene la alternativa de asociarse a otros proyectos, a otras granjas, y eso se está dando”.

En cuanto a las exportaciones de cerdo, sostuvo que “se exportan 10.000 toneladas, es totalmente despreciable, el volumen de exportaciones es muy bajo, por eso creo que, si queremos contrarrestar las importaciones y hacer esa balanza comercial positiva, creo que el secreto está en exportar y no en parar lo que viene de afuera”.

“Argentina es cara para exportar, el país tiene problemas de infraestructura para exportar, Entre Ríos, por ejemplo, no tiene ninguna planta de faena habilitada para exportar, tenemos falta de calidad, nos falta frío, nos falta todo lo que es estructura de congelado; el sector lo sabe y es uno de los problemas que en nuestro plan estratégico lo tenemos descripto perfectamente, tenemos como objetivo llegar a exportar más. En 2020, el año de la pandemia, se exportaron un poco más de 50.000 toneladas y fue el único año en toda la historia que el sector porcino logró tener una balanza comercial positiva. Fue un año raro el de la pandemia, pero se logró. Y en apenas tres años esas exportaciones, en el 2023, ya estaban prácticamente en cero. Se perdió todo ese trabajo que se hizo. Por eso hay que seguir trabajando, siempre digo que hay que copiar un poco al sector avícola, que son nuestros primeros hermanos, porque ellos logran de forma sostenida mantener entre un 18 y un 20% de su producción que se exporta. Tenemos que copiarlos a ellos, ver cómo hicieron y hacer lo mismo”, concluyó.