Familias de Arroyo Clé y Rosario del Tala recibieron las escrituras de sus viviendas

En la localidad de Arroyo Clé, un grupo de vecinos recibieron sus escrituras, a la vez que otros grupos familiares firmaron sus títulos de propiedad, dando un paso fundamental hacia la obtención definitiva del documento que las acredita como propietarias de sus hogares.

En tanto que en Rosario del Tala fueron 22 las familias que firmaron sus escrituras, consolidando así el proceso de acceso a la titularidad legal de sus viviendas.

Ambos actos estuvieron encabezados por el presidente del Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda (IAPV), Manuel Schönhals y la Escribana Mayor de Gobierno, Sandra Taborda, junto al presidente comunal de Arroyo Clé, Manuel Duré, y el intendente de Rosario del Tala, Juan Ramón Medina.

Respecto de este proceso de regularización, Schönhals señaló que "cada escritura que entregamos y firmamos es la garantía definitiva de que esa vivienda pasa a ser plenamente de la familia que la habita. Estamos cumpliendo con el compromiso del gobernador Rogelio Frigerio de brindar seguridad jurídica y tranquilidad a los entrerrianos en cada rincón de la provincia".

Participaron también de las actividades el senador departamental, Juan Diego Conti; la viceintendenta de Rosario del Tala, Débora Díaz; los vocales del organismo, José Artusi y Eduardo López Segura; autoridades municipales, concejales y personal del Instituto.