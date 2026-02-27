Aranguren: la comunidad de la Escuela N°102 pide al CGE que revise la obligatoriedad de la modalidad Nina

Un grupo de padres, madres y tutores de la Escuela Primaria Nina NEP Nº 102 “17 de Agosto” de Aranguren, presentó el 27 de octubre de 2025 una nota formal solicitando que se revise la obligatoriedad de la modalidad Nina (jornada extendida), y que se contemple la posibilidad de ofrecer también la jornada simple como opción para las familias.

La presentación fue dirigida a la directora de la institución, Prof. Mónica Kretzer, y posteriormente elevada también a autoridades educativas departamentales y provinciales, donde tomó curso administrativo con número de expediente, con el objetivo de que el planteo sea analizado en los niveles correspondientes del sistema educativo.

A pocos días del inicio del ciclo lectivo 2026, las familias expresaron su “preocupación” ante la falta de una respuesta formal al pedido, señalando que necesitan “definiciones para poder organizar la dinámica familiar y tomar decisiones vinculadas a la educación de sus hijos”.

Principales puntos del planteo

En la nota presentada, los padres reconocen el esfuerzo institucional que implicó la implementación de la jornada extendida, pero consideran necesario revisar su carácter obligatorio en el contexto particular de la localidad.

Desarrollo artístico, deportivo y personal

Sostienen que la extensión horaria “limita la posibilidad de que los niños participen en actividades extracurriculares como arte, música, danza, idiomas o prácticas deportivas que suelen desarrollarse en horario contra turno. Además, advierten que la jornada prolongada genera mayores niveles de fatiga y reduce tiempos de descanso y recreación”.

Realidad social de la localidad

Indican que Aranguren “no presenta indicadores sociales críticos que justifiquen una jornada obligatoria de tiempo completo. También remarcan que el servicio de comedor escolar existía previamente a la implementación de la modalidad Nina, por lo que podría continuar funcionando para quienes lo necesiten sin que ello implique obligatoriedad de permanencia extendida”.

Única escuela primaria del pueblo

Destacan que la Escuela Nº 102 es la única institución primaria de la localidad, “lo que impide a las familias contar con alternativas si la jornada completa no resulta compatible con su realidad laboral y organizativa. En este sentido, consideran que la opcionalidad constituye una necesidad básica”.

Infraestructura escolar

Plantean interrogantes respecto a “si la infraestructura edilicia resulta suficiente para sostener simultáneamente dos ciclos completos bajo modalidad extendida, especialmente en lo referido a la disponibilidad de aulas y condiciones pedagógicas adecuadas”.

Según publicó el sitio TeletipoDigital, las familias firmantes manifestaron su voluntad de diálogo y su disposición a colaborar en la búsqueda de soluciones que contemplen tanto la educación formal como el desarrollo integral de los niños.

Finalmente, reiteran la “necesidad de una pronta respuesta institucional, considerando la cercanía del inicio del ciclo lectivo 2026”.