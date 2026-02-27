Fútbol: todo listo para la segunda edición de la Copa Túnel Subfluvial

Está el fixture de la primera fase de la segunda edición de la Copa Túnel Subfluvial de fútbol.

Desde la organización del certamen se dio a conocer el fixture para la primera fase de la Copa Túnel Subfluvial, certamen que afrontarán equipos de la Liga Paranaense de Fútbol y su par de Santa Fe.

Es de recordar que el certamen interligas enfrenta a los ocho mejores clubes de ambas competiciones. El año pasado, en su primera edición, consagró a Patronato como el mejor equipo.

Será la segunda edición de esta competencia para el fútbol mayor masculino, consolidándose como uno de los torneos interligas más importantes de la región.

Por otra parte, desde la organización se confirmó que para la ocasión habrá 36 millones de pesos en premios.

Los enfrentamientos serán los siguientes: