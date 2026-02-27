Tango y folclore en la Terraza Cultural de Bulé Bar

Este viernes, la música argentina será protagonista en la Terraza Cultural de Bulé Bar, en Paraná. Desde las 21, el espacio ubicado en la esquina de Ituzaingó y Pellegrini (ingreso por Casa Boulevard) recibirá al grupo ADN Argentino, integrado por Claudio Cortez y César Spais, en una propuesta que recorrerá lo más destacado del cancionero nacional.

La velada contará además con la participación de artistas invitados: Liliana Monai y José María Spais, quienes se sumarán a un espectáculo que promete transitar clásicos del tango y el folclore. El repertorio incluirá obras emblemáticas como la zamba Balderrama y el tango El Último Café, en un recorrido amplio y diverso por la música popular argentina.

La propuesta combina interpretación vocal e instrumental en un formato íntimo, ideal para disfrutar bajo las estrellas en el espacio cultural que funciona en la terraza del bar.

La entrada tiene un valor de 10.000 pesos y las reservas pueden realizarse a los teléfonos 343 6113138 (Cortez) y 343 4400406 (Spais).

Con gastronomía y coctelería como marco, la cita invita a una noche especial de encuentro con el tango y el folclore en el corazón de la ciudad.