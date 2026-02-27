San José mantuvo la categoría en la Liga Nacional Femenina de Vóley

El primer equipo del Club Social y Deportivo San José consiguió este viernes la permanencia en la Liga Nacional Femenina de Vóleibol, luego de ganarle a Monteros de Tucumán por 3 sets a 0, en el estadio en el estadio de General San Martín Pacífico - Mauricio Tano Montarulli de Mendoza.

Las Gladiadoras, como se conoce al único representante entrerriano en la categoría, se impuso en sets corridos ante las tucumanas, con parciales de 25-13, 25-22, 25-21. De esta manera, logró el objetivo de mantener la plaza en la división de ascenso del vóley argentino.

Durante la primera fase del certamen, el único representante entrerriano venció a Brujas Misiones (3-2) y Universitario de Córdoba (3-1), pero cayó con Club de Mendoza Regatas (3-0), Banco Provincial (3-1), Tucumán de Gimnasia (3-0), Selección Argentina U19 (3-1) y Municipalidad de San Martín (3-2).

Posteriormente cayó con Almafuerte de Las Varillas, Córdoba, por 3 a 1 (22-25; 12-25; 25-20 y 27-29) y tuvo que afrontar este compromiso con Monteros. Ahora, su desafío será jugar el partido por el 13º lugar, pero con la permanencia asegurada.

Su rival será la selección argentina U19, que viene de ganarle a Gimnasia y Tiro de Salta por 3 a 2, con parciales de 25-15; 25-19; 20-25; 22-25 y 15-12. Será el segundo compromiso entre las entrerrianas y las juveniles Albicelestes, que se llevaron el primer duelo por la Zona 1.