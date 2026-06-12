“En el último amistoso se vio algo de la Argentina que ganó en Qatar 202”, analizó Flotta

Rubén Flotta se mostró preocupado porque no ve al 100% algunos jugadores, entre ellos De Paul y Messi.

En su columna en el programa A Quien Corresponda, que se emite por Radio Plaza (94.7), Flotta manifestó en el comienzo que “la ceremonia fue normal, no fue gran cosa. Ya en lo futbolístico, me llamó la atención lo que mostró Corea del Sur, es un equipo ágil, que le falta trayectoria, pero la verdad es que me sorprendió”.

Y siguió: “México, uno de los anfitriones, no me gustó, creí que tenía un poco más. Está lejísimo de ser esa selección que tuve la chance de estar tan cerca en el Mundial de Alemania 2026”.

A lo que agregó: “Enfrentó a un rival muy pobre como Sudáfrica, que intnenta salir jugando contra un equipo que presiona alto y tenés que tener jugadores de alta categoría para eso. La verdad es que es algo que no entiendo todavía”.

En otro tramo, el entrenador se refirió al estreno que se avecina de Argentina y el llamado al entrerriano Marcos Senesi. “Vamos a ver el martes cómo está Argentina y con relación al llamado de Senesi hay que ser respetuoso de la decisión de Scaloni. Ellos hacen un seguimiento todo el año de cada uno de los jugadores y saben cómo está, saben lo que puede darle Senesi a la selección”.

En tanto que destacó que “Argentina jugó muy bien el último partido amistoso ante Islandia, se vio algo de ese equipo que jugaba a dos toques y que ganó el Mundial en Qatar 2022”.

E insistió: “Me preocupa, aunque no por esto pesimista, creo que Messi no llega a su nivel, lo mismo que De Paul, el Cuti Romero viene un parate importante, el Dibu entre algodones. Todo eso es para preocuparse”.

Escuchá toda la columna acá: