Raspberry Pi Foundation lanzó el curso gratuito “Using PRIMM to teach programming”, una propuesta dirigida a docentes que quieren mejorar la forma en que enseñan programación. El anuncio llega en un momento en que la educación digital compite por atención con redes, plataformas, medios y sitios como 1xBet, pero aquí el foco está en una necesidad concreta: ayudar a que el aprendizaje de código sea más comprensible, gradual y menos intimidante para quienes empiezan. El curso se apoya en la metodología PRIMM, creada para que el alumnado lea, analice, modifique y cree programas con más seguridad.

Una forma menos brusca de empezar

PRIMM responde a una dificultad común en las clases de programación. Muchas veces se pide al estudiante que escriba código desde cero demasiado pronto. Eso puede generar bloqueos, frustración y errores difíciles de explicar. La metodología propone otro camino: primero mirar un programa existente, entender qué hace, probarlo, modificar partes concretas y solo después avanzar hacia la creación propia.

El nombre PRIMM resume cinco pasos: Predict, Run, Investigate, Modify y Make. En español, la idea sería predecir, ejecutar, investigar, modificar y crear. Ese orden permite que la clase avance desde la observación hacia la autonomía, sin convertir la primera actividad en una pantalla vacía.

El curso mira al aula real

El valor del curso está en que no se queda en teoría. Raspberry Pi Foundation lo presenta como una herramienta para docentes que necesitan aplicar la metodología en clases reales, con tiempos limitados, grupos variados y niveles muy distintos. Enseñar programación no depende solo de conocer un lenguaje. También exige saber cuándo explicar, cuándo dejar probar y cómo convertir un error en aprendizaje.

La formación puede resultar útil para profesores de informática, docentes de tecnología, equipos de formación extracurricular y personas que acompañan primeras experiencias con código. PRIMM ayuda a estructurar actividades sin perder de vista algo básico: el estudiante necesita comprender el programa antes de sentirse obligado a producir uno completo.

Programar también es aprender a leer

Una de las ideas más interesantes de PRIMM es que programar no empieza escribiendo. Empieza leyendo. Igual que en literatura se analizan textos antes de escribirlos, en programación tiene sentido observar código, detectar patrones y discutir qué ocurre en cada parte.

Ese enfoque puede mejorar la conversación en el aula. El profesor ya no se limita a corregir errores al final. Puede preguntar qué creen que hará una línea, por qué cambia un resultado o qué pasaría si se modifica una variable. La clase se vuelve más activa y menos dependiente de respuestas cerradas.

El lanzamiento también encaja con una discusión más amplia sobre formación tecnológica y reglas de innovación. Mientras algunos proyectos educativos buscan abrir el acceso a herramientas digitales, otros sectores se mueven en un escenario regulatorio cada vez más exigente, donde enseñar competencias técnicas con claridad resulta cada vez más importante.

Menos miedo al error

El error ocupa un lugar central en cualquier clase de programación. El problema es que muchas personas lo viven como una señal de fracaso. PRIMM intenta cambiar esa relación. Si el estudiante primero predice, ejecuta e investiga, el error se convierte en una pista. No aparece como un castigo al final, sino como parte normal del proceso.

Esto también puede ayudar al docente. En lugar de revisar veinte soluciones completamente distintas desde el primer minuto, puede guiar al grupo sobre un mismo programa base. Las dudas se vuelven más fáciles de comparar y las explicaciones pueden apoyarse en ejemplos visibles para todos.

Una herramienta pequeña con efecto amplio

El curso de Raspberry Pi Foundation no promete convertir a cada docente en especialista avanzado. Su valor está en ofrecer una estructura clara para enseñar mejor los primeros pasos. En programación, ese inicio importa mucho. Una mala primera experiencia puede alejar a un estudiante durante años. Una actividad bien guiada, en cambio, puede abrir curiosidad y confianza.

“Using PRIMM to teach programming” llega como una respuesta práctica a una necesidad muy concreta: enseñar código sin lanzar al alumnado directamente al vacío. Si más docentes adoptan este enfoque, la programación puede sentirse menos como una prueba de talento rápido y más como una habilidad que se construye paso a