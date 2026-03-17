Básquet: Sionista ganó con autoridad en el Moisés Flesler

Sionista fue contundente y le ganó sin pasar sobresaltos a Gimnasia y Esgrima de Santa Fe.

El Centro Juventud Sionista superó por 80 a 56 a Gimnasia y Esgrima de Santa Fe, por la segunda fecha de la Zona B de la Conferencia Litoral de la Liga Federal de Básquet. ante su gente, el elenco paranaense abrochó su segunda alegría en la misma cantidad de presentaciones.

En el equipo ganador sobresalieron sus conductores, Tiago Levy y Dante Rewes, autores de 18 puntos cada uno, además de Franco González con 14 tantos. En Gimnasia y Esgrima, en tanto, Jeremías Salvatelli anotó 15 unidades.

El Centro marcó tendencias en el arranque mismo del partido. Se adueñó de las acciones y mostró autoridad. Un parcial de 17 a 7 en el primer cuarto lo dejó al frente, diferencia que se extendió al cierre de la primera mitad (36 a 21), consigna Paraná Deportes.

El fuerte trabajo defensivo fue clave. Secó a un elenco santafesino que nunca le encontró la vuelta al partido. Sionista cerró el tercer cuarto con un 66 a 33 que fue letal y que lo dejó tranquilo para encarar los últimos 10 minutos en modo ganador.