El autódromo Ciudad de Paraná tiene fecha confirmada para la llegada del TC

El Club de Volantes Entrerrianos recibirá al Turismo Carretera el próximo 22 y 23 de agosto.

La Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) confirmó este jueves las sedes de las últimas seis carreras de la fase regular del Turismo Carretera. En este marco, el autodrómo del Volantes Entrerrianos (CVE) será escenario de la décima fecha el 22 y 23 de agosto. Será la última fecha de la fase regular de la temporada en curso.

Es de recordar que la próxima fecha del TC será en el autódromo Centenario de Neuquén el 28 y 29 de marzo. Una fecha más tarde, es decir en la cuarta, la categoría más importante del automovilismo argentina desembarcará en Concepción del Uruguay.

La quinta jornada será en Termas de Río Hondo, después será el turno del autódromo Oscar Cabalén de Córdoba, que regresó al calendario en 2025.

En tanto que el óvalo Rafaela es otra de las sedes confirmadas para esta primera parte, será el 20 y 21 de junio, luego de su ausencia el año pasado.

La octava fecha se llevará adelante el 11 y 12 de julio en Posadas. El noveno capítulo fue programado para el 1 y 2 de agosto en San Juan.

En la fecha 10, la máxima categoría llegará al trazado enclavado en Sauce Montrull.