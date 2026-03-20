Mujeres exmilitantes del PS apoyan a Tamara Godoy en la denuncia por violencia de género

“Soy parte de un grupo de ex compañeras del PS que decidimos apoyar a Tamara Godoy, sobre el diputado Juan Rossi”, dijo a ANÁLISIS una de las exmilitantes que decidió acompañar a la presidenta de la Federación Universitaria de Entre Ríos (FUER) en su denuncia pública por violencia de género, en el marco de su desempeño laboral en la Cámara de Diputados. “Preferimos preservar nuestras identidades porque la asimetría es muy grande”, acotó.

La mujer contó que todas fueron integrantes del Partido Socialista (PS). “Yo puedo afirmar que cada una de las cosas que dice Tamara es lo mismo que vivimos varias”.

Por eso decidieron comunicar públicamente:

“‘A pesar de todo, nos ha hermanado nuestra común condición de sombras’, afirmaba María Elena Walsh en su ‘Carta a una compatriota’. Muchas de nosotras dejamos el Partido Socialista de Entre Ríos hace varios años pero fuimos interpeladas por la necesidad de acompañar a una compañera que se animó a denunciar aquello que varias sufrimos.

La conducta violenta del ahora diputado Juan Rossi no es para este grupo una novedad como tampoco lo es para las autoridades del PS. Algunas de nosotras militamos en espacios como la Juventud Socialista, el grupo de Mujeres Socialistas o cumplimos roles como trabajadoras en el partido y dejamos de hacerlo en parte por el maltrato naturalizado.

Hace muchos años que las descalificaciones públicas y privadas, gritos, control y ninguneo con un alto grado de violencia verbal forma parte de su día a día. La práctica de este dirigente y su trato violento no es sólo con las mujeres, pero es especialmente con las mujeres, más si ocupan espacios de poder.

Nos resulta cuanto menos ofensivo que se presente como defensor de los derechos de las mujeres e integre la Banca de las Mujeres, Género y Diversidad en la Cámara de Diputados.

Por todo esto queremos acompañar a Tamara Godoy y reafirmar que lo que dice de manera pública con gran valentía es un secreto a voces.

Hablamos sin nombres propios y preferimos el anonimato porque muchas de nosotras no estamos en condiciones de afrontar públicamente una batalla que para quienes denuncian siempre es desigual, pero cualquier persona que haya militado en el Partido Socialista, mujer o varón, puede dar fe de que lo que decimos en esta carta las firmantes - ocho exmilitantes socialistas- es completamente cierto”.