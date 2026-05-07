Fútbol: Patronato y Atlético Paraná, a semis de la Copa Túnel Subfluvial

Patronato sacó claras defiferencias en la revancha y dejó en el camino a Belgrano. Foto: Patronato en Fotos.

Patronato y Atlético Paraná se instalaron en las semifinales de la Copa Túnel Subfluvial, certamen que organizan de manera conjunta la Liga Paranaense de Fútbol y la Liga Santafesina de Fútbol. De esta forma, ambos elencos de la capital entrerriana se sumaron a Unión de Santa Fe y a Universidad Nacional del Litoral.

En el Estadio Presbítero Bartolomé Grella, Patronato superó por 3 a 0 a Belgrano. Los tantos del ganador fueron obra de Genaro Aumassane, Leandro Ilari y Valentín Herlein

Es de recordar que en los primeros 90 minutos ambos elencos no se sacaron ventajas y empataron sin abrir el marcador. En la revancha, el Rojinegro sacó claras ventajas y sigue en camino de alzarse con la corona por segundo año consecutivo.

UNL se instaló en las semifinales de la Copa Túnel Subfluvial. Foto: Prensa LSF.

Por su parte, Atlético Paraná tuvo que batallar y dar vuelta una historia que empezó complicada frente a Cosmos FC y superarlo por 3 a 1. Es que Guillermo Gonzálvez abrió la cuenta para los santafesinos, pero el Decano reaccionó a tiempo y celebró merced a las conquistas de Francisco Giaccio, Lucas Milocco, Germán Muñoz e Ivo Arrúa.

De esta manera, los dueños de semifinales quedaron de la siguiente manera: Universidad Nacional del Litoral (eliminó a Colón)–Patronato y Unión–Atlético Paraná.