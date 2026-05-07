Emanero llega a la capital entrerriana para presentar su gira internacional

El rapero y cantante argentino Emanero se presentará este viernes 8 de mayo en la ciudad de Paraná, en el marco de su actual gira internacional. El concierto tendrá lugar en el complejo Hierlam XL, ubicado en avenida José Manuel Estrada 1622, a partir de las 21. La visita busca reencontrarse con el público del litoral y repasar una trayectoria que ya supera las dos décadas de actividad ininterrumpida en la escena musical.

Federico Giannoni, nombre real del artista, incluyó a la capital entrerriana como una de las paradas obligatorias de su recorrido para traer consigo un repertorio de sus raíces en el hip hop con sus más recientes y exitosas incursiones en otros géneros.

Nacido el 1 de junio de 1987, Emanero inició su camino profesional en el año 2003, cuando apenas tenía 17 años. Desde sus comienzos, se distinguió por un estilo que reflejaba sus letras en la realidad social. En 2006 editó su álbum debut titulado Bienvenidos a Mi Mundo, un trabajo en el que no solo se encargó de las letras, sino también de la composición de los instrumentales y de la dirección de las grabaciones. Aquel primer disco le permitió obtener el acompañamiento de importantes marcas de indumentaria y lo llevó a escenarios de gran relevancia, como La Trastienda, y a festivales internacionales en ciudades como Río de Janeiro y Montevideo.

A lo largo de los años, su carrera se consolidó a través de una discografía que incluye álbumes como Arjé, lanzado en 2009, y Tres, grabado en los estudios Red Bull de San Pablo en 2014.

Durante este proceso, el músico demostró una gran versatilidad al colaborar con figuras de diversos ámbitos, desde el grupo mendocino Karamelo Santo hasta artistas de la talla de Vico C, ante quien actuó en el estadio de Morón frente a 38.000 personas.

Además de su faceta puramente artística, el artista tuvo un rol activo en problemáticas sociales, destacándose su participación en campañas contra el acoso escolar con la composición del tema Si no hacés nada, sos parte, utilizado en establecimientos educativos para concientizar sobre el bullying.

En los últimos años, Emanero experimentó un notable crecimiento en su masividad gracias a una serie de sencillos que rompieron con las estructuras tradicionales del rap para fusionarse con la balada pop, el R&B electrónico y ritmos regionales. Proyectos como Chernobyl, editado en 2021, precedieron a una seguidilla de colaboraciones de alto impacto mediático, entre las que se cuentan Bandido, junto a Rusherking y FMK, y Atorrante, grabada con Los Palmeras y Ulises Bueno.

Las entradas para el viernes están disponibles en Passline.