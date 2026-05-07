Hockey sobre césped: un entrerriano fue citado a una Concentración Nacional Sub 16

El paranaense Rodrigo Morales Toyé fue citado a una Concentración Nacional Sub 16 de arqueros.

El paranaense Rodrigo Morales Toyé fue citado a la Concentración Nacional Sub 16 de arqueros. Esta nominación se da en el marco del Plan Nacional de Detección y Desarrollo de Talentos impulsado por la Confederación Argentina de Hockey (CAH).

La concentración se desarrollará desde el lunes al jueves de la semana próxima y tendrá como epicentro en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard).

El joven, que representa al Club Atlético Talleres de Paraná, fue el único arquero entrerriano en ser citado, lo que resalta no solo su nivel individual sino también el trabajo formativo que se viene desarrollando en la institución de la capital entrerriana.

Por otra parte, señala Uno, durante la concentración, los convocados participarán de entrenamientos específicos para su posición, evaluaciones técnicas, físicas y tácticas, además de charlas formativas vinculadas al alto rendimiento.

Estas instancias no solo buscan medir el presente de los jugadores, sino también acompañar su crecimiento a mediano y largo plazo dentro del hockey argentino.