Fórmula 1: Colapinto terminó 17° en las prácticas libres en Japón y fue advertido

El argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo su debut en Suzuka: finalizó 16° y 17° en las primeras prácticas libres del Gran Premio de Japón de la Fórmula 1. A su vez, lo investigaron por una arriesgada maniobra que involucró a Max Verstappen (Red Bull) en la segunda tanda, situación que derivó en una investigación oficial y una advertencia por parte de la FIA.

El episodio se produjo en los primeros minutos de la FP2, cuando el piloto de Alpine rodaba por delante del neerlandés. En ese contexto, realizó movimientos de zigzag para calentar los neumáticos antes de encarar la curva 130R, el sector más veloz del circuito japonés.

Desde la dirección de carrera evaluaron si la acción encuadraba dentro de una infracción reglamentaria. El análisis apuntó al artículo B4.1.1, que sanciona cualquier obstrucción innecesaria a otro competidor en pista, por lo que ambos protagonistas fueron citados a declarar.

Tras revisar las imágenes y testimonios, los comisarios comunicaron su decisión oficial. “El piloto del coche n.º 43 obstaculizó innecesariamente al coche n.º 3 y, por lo tanto, le impusieron una sanción por dicha infracción en una sesión de entrenamientos libres, consistente en una advertencia. Se recuerda a los competidores que tienen derecho a recurrir determinadas decisiones de los comisarios, de conformidad con el artículo 15 del Código Deportivo Internacional de la FIA y el capítulo 5 del Reglamento Judicial y Disciplinario de la FIA, dentro de los plazos establecidos”, informaron mediante un comunicado.

En paralelo, la actividad en pista dejó como referencia a Oscar Piastri (1:30.133), quien dominó la segunda práctica. El australiano se quedó con el mejor tiempo y superó a los Mercedes: quedó por delante del joven italiano Andrea Kimi Antonelli y del inglés George Rusell, líder del campeonato por delante del anterior. A su vez, Colapinto terminó en el 17° puesto (1:32.438), por detrás de Pierre Gasly, su compañero de Alpine (14°).

La jornada también tuvo complicaciones para Sergio Pérez, que casi no giró por problemas en su auto. El mexicano debió permanecer en boxes durante buena parte de la tanda y finalizó último entre quienes registraron vuelta rápida.

La tercera práctica libre en Suzuka se desarrollará este viernes desde las 23.30, mientras que la clasificación será el sábado a las 3 de la madrugada (horario la Argentina). La carrera se disputará el domingo desde las 2 de la mañana.