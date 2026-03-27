La provincia impulsa una diplomatura para fortalecer la gestión en clubes y federaciones

El secretario de Deportes, Sebastián Uranga, valoró la puesta en marcha de esta propuesta.

La secretaria general de la Gobernación, encabezada por Mauricio Colello, a través de la Secretaría de Deportes, puso en marcha por primera vez la Diplomatura Universitaria en Gestión de Instituciones Deportivas, una propuesta orientada a fortalecer el entramado institucional del deporte entrerriano.

La propuesta es desarrollada en conjunto con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos y apunta a brindar herramientas concretas para mejorar la planificación, administración y funcionamiento de clubes, asociaciones y federaciones.

La diplomatura comenzará en abril de 2026, tendrá una duración de 8 meses y se dictará bajo modalidad a distancia, con una clase semanal sincrónica. Durante el cursado se abordarán contenidos vinculados a la gestión institucional, la comunicación, los recursos humanos, la economía del deporte, los aspectos legales y la organización de eventos.

La convocatoria tendrá carácter federal y garantizará la participación de instituciones deportivas de todo el territorio provincial. Para esta primera edición, se trabajará de manera articulada con entidades representativas del sector, canalizando la convocatoria a través de la Federación de Clubes para las instituciones deportivas y mediante la Confederación Entrerriana de Deporte en el caso de las federaciones.

El secretario de Deportes, Sebastián Uranga, valoró la puesta en marcha de esta propuesta formativa como una herramienta orientada a fortalecer la gestión de las instituciones deportivas en toda la provincia.

La diplomatura está destinada a personas mayores de 18 años que integren instituciones deportivas de Entre Ríos y contará con contenidos orientados a la formulación de proyectos institucionales, con aplicación práctica en cada organización participante.