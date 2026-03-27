Liga Federal de Básquet: Sionista y Recreativo cosecharon derrotas

Sionista perdió en el Moisés Flesler ante Rivadavia Juniors y cosechó su segunda derrota en la LFB.

Dos de los tres representantes de la Asociación Paranaense de Básquet perdieron en la noche de este jueves, por una nueva fecha de la Conferencia Litoral de la Liga Federal de Básquet. Sionista cayó como local ante Rivadavia Juniors, en tanto que Recreativo, en Santa Fe, cayó frente a Gimnasia y Esgrima.

Sionista desaprovechó una buena chance de sumar y acomodarse en el grupo al caer derrotado de local por Rivadavia Juniors de Santa fe por un cerrado 81 a 76. En un duelo sumamente equilibrado y sin un dueño claro de las acciones, el Centro Juventud no pudo definir a su favor y Rivadavia ganó para sostener el invicto y quedar como puntero del grupo A de la conferencia Litoral.

Rivadavia mostró confianza y eficiencia. Anotó 11 triples en el primer tiempo, lo que le sirvió para tomar confianza. En los detalles la visita también marcó la ventaja.

Tuvo diferentes manos con anotaciones: Mauro Nata hizo 20 puntos, mientras que Estanislao Verga, Joaquín Cabré y Alan Acosta terminaron con 14 tantos. En Sioni, Dante Rewes fue el goleador con 18 puntos y Arik Levin terminó con 13.

Así, Sionista registró su segunda derrota en cadena. Ahora tiene dos victorias y dos caídas en su haber, da cuenta Paraná Deportes.

Por otra parte, Recreativo dio pelea pero no pudo en Santa Fe. Cayó de visitante 82 a 79 ante Gimnasia y Esgrima. Con esta derrota, el Bochas quedó con un registro de una victoria y 3 derrotas.

Jeremías Salvatelli con 27 puntos, 12 rebotes y siete asistencias fue el jugador del partido, bien acompañado por Gonzalo Sabatini con 19 tantos. En Recre, 21 puntos convirtió Lucio Fravega, mientras que Pablo Bogado firmó 16 y Francisco Frávega otros 14.