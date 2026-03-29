Gimnasia buscará la recuperación en su debut como local

El "Lobo" debutó con derrota por 2-1 como visitante ante Defensores de Belgrano.

Este domingo habrá acción en Concepción del Uruguay en el marco de la segunda fecha del Torneo Federal A. En el estadio Manuel y Ramón Núñez, Gimnasia recibirá a Douglas Haig a partir de las 16.30. El encuentro se enmarcará dentro de la Zona 1 del campeonato.

El árbitro será Fernando Rekers, de Córdoba, acompañado por los jueces asistentes Emanuel Serale y Bruno Pezzotta. El cuarto árbitro será Jonatan Mapelli.

Gimnasia se estrenó en el torneo con derrota por 2-1 como visitante de Defensores de Belgrano de Villa Ramallo. Aunque el resultado fue escueto en cuanto a la diferencia, el rendimiento del Lobo no fue el mejor y la figura del equipo acabó siendo su arquero, Emilio Rébora.

Con la intención de mejorar el juego, el técnico Luis Monge introduciría dos variantes en el equipo. Santiago Lebus saldría por una molestia, por lo que Lautaro Altamirano ocuparía su lugar; mientras que Juan Rodríguez tomaría el puesto de Damián Baltoré en el único cambio táctico.

Si esas son las variantes, el equipo saldría con: Emilio Rébora; Nicolás Suárez, Facundo Laumann, Nicolás Gómez, Ariel González; Nicolás Germanier, Lautaro Altamirano, Agustín Favre, Juan Rodríguez; Agustín Sonzogni y Micael Bogado.

Los demás convocados son: Alexis Arraigada, Damián Baltoré, Ramiro Baro, Jonathan Benítez, Ezequiel Chiapella, Enzo Márquez, Nicolás Musico, Tomás Palladino y Tomás Valle.

En frente llega el Fogonero, que viene de debutar con victoria por 2-1 en Pergamino ante Gimnasia de Chivilcoy. Con confianza, el equipo dirigido por Sebastián Cejas sabe que será uno de los candidatos a pelear por la clasificación en los primeros lugares de esta zona.

El buen inicio haría que el técnico repita el equipo que ganó en el debut dentro del torneo. Si eso sucede saldría a la cancha con: Facundo Perrone; Boris Magnano, Lucas López, Mariano Mauri, Luciano Cuello; Martín Caballo, Brian Meza, Guillermo Pereira; Elián Tus, Jonatan Palacio y Marcos Giménez.

Fuentes: La Calle y La Opinión online.