Paraná será sede del primer encuentro de la Liga de Concejales del PJ: "Buscamos abrir una nueva etapa"

El sábado se llevará adelante en la Sala Mayo de Paraná un encuentro de la Liga de Concejales Justicialistas de Entre Ríos. Se reunirá por primera vez en el marco de una consigna: “Gobiernos locales: el motor del desarrollo entrerriano”.

Al respecto, el concejal de Paraná, Emiliano Gómez Tutau, dijo: "Esto que estamos construyendo surge de un proceso. Se fue dando en el territorio, durante el verano, en la previa de muchas fiestas populares donde nos fuimos encontrando en cada pueblo de Entre Ríos. Ahí empezó a aparecer algo en común: la necesidad de salir de cierta neutralización en la que muchas veces queda la militancia, y en este caso también los concejales, que no solo representan militantes, sino que representan institucionalmente a una fuerza política".

Y agregó: "En ese proceso fuimos discutiendo y llegamos a una idea central: que teníamos que construir un ámbito, que está bueno proyectarnos sobre la idea de la liga de intendentes, a una Liga de Concejales, darle cuerpo y poner en valor a cada concejal y los consejos deliberantes, por esto, debía ser más que un espacio de encuentro. Que debía ser sobre todo, una forma de reconciliarnos con lo real. Reconciliarnos como espacio político con nuestra base territorial, con esa capilaridad que históricamente tuvo el peronismo y que hoy sigue existiendo en cada concejal, en cada comunidad. Porque cada concejal, desde su lugar, forma parte de una trama social concreta que le da institucionalidad a las demandas cotidianas, que las amplifica y las procesa en el Concejo Deliberante, ya sea desde el oficialismo o desde la oposición".

En esa línea, explicó que "lo que busca esta Liga es poner en valor esa capilaridad territorial. No desde la lógica de repetir el pasado. No desde una defensa cerrada de los últimos 20 años. Sabemos que hubo aciertos y errores. Pero también sabemos que somos una continuidad histórica. Y desde ahí creemos que hay cosas que deben ser revalorizadas en este contexto. Pero, fundamentalmente, lo que buscamos es abrir una nueva etapa".

El edil remarcó que se trata de "una etapa de gestión desde los gobiernos locales", ya que "es ahí donde se construye la identidad y la idiosincrasia de cada comunidad, y donde está el verdadero desafío: transformar desde lo cotidiano, lo sencillo, lo concreto".

"Por eso creemos que la Liga de Concejales representa una forma de reconciliación con lo territorial y con lo real. Y también una forma de poner en valor a cada concejal, que no es solo un cargo, sino una experiencia viva: un club, un emprendedor, un profesional, un trabajador, una experiencia militante, un docente, un vecino o vecina", amplió.

Finalmente, señaló que han sido convocadas diferentes personas "a construir un proyecto político, y que hoy pueden estar en oficialismo o la oposición, muchas veces sin estructura, pero con una fuerte representación social defendiendo o proyectan los gobiernos locales. Con el objetivo de que esos modelos de gestión logren facilitarle la vida a nuestras comunidades. Y creemos que estos gobiernos locales, estos modelos de gestión, hoy, tiene que ser la base para proyectarnos hacia el futuro como fuerza política y social".