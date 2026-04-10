Turismo Pista: Alexis Bull y Agustín Martín fueron los más veloces en Concordia

Alexis Bull fue el más veloz con su Fiat Uno en la divisional menor del TP.

Con entrenamientos y clasificaciones para las dos divisionales menores, el Turismo Pista comenzó a desandar la programación de la tercera fecha de su temporada. Este viernes, Alexis Bull y Agustín Martín marcaron el ritmo para quedarse con la pole position provisoria de la Clase Uno y Dos, respectivamente.

Con el Fiat Uno que atiende el Fagnani Racing, Bull se llevó la primera clasificación de la Clase Uno. En tanto que Cristian Garbiglia y Joaquín Cortina se ubicaron por detrás del crédito de Santa Cruz.

Luego de haber dominado los entrenamientos previos, Bull ratificó su performance en la tanda cronometrada del viernes y con un tiempo de 2:02.631 se adueñó de la pole position provisional de la divisional menor. El oriundo de El Calafate cerró una jornada perfecta tras relegar por 169 milésimas a Garbiglia y por 335 a Cortina, mientras que Francisco Suárez se colocó cuarto, a 349 y Nicolás Rojas concluyó quinto, a 582.

Más atrás se ubicaron Joaquín Hongn, Lucio Rodríguez, Matías Vigneau, Nicolás Astorgano y Valentino Torres.

La actividad de la Clase Uno del Turismo Pista continuará este sábado con la segunda clasificación del fin de semana, la cual se pondrá en marcha a las 8.

Agustín Martín dominó los tiempos en la Clase Dos.

Martín dominó en la Clase Dos

Revalidando el buen andar de su auto en los 4.100 metros del autódromo Parque Ciudad de Concordia, Agustín Martín volvió a ser el referente en la clase intermedia de Turismo Pista y encabezó la primera clasificación al girar en 1m58s645 (a 142,610 Km/h.) con el Fiat de Team Pasini, cerrando así el viernes con la pole provisional.

Detrás se alineó una docena de rivales que se mantuvieron a menos de un segundo del cordobés, encabezado por Valentino Spinella (a 78/1000) a quienes siguieron Fabián Mainero (a 0s201), Jonás Maurelli (a 0s346), Gabriel Melián (a 0s534), Juan Cruz Paulides ( 0s573), Stefano Isoldi (a 0s590), Matías Cantarini (a 0s724), Tomás Bosque (a 0s764), Máximo Evans Weiss (a 0s821), Gonzalo Alcaine (a 0s877), Alejo Cravero (a 0s881) y Federico Raspanti (a 0s952).

La segunda sesión clasificatoria se realizará este sábado desde la hora 11.02, en donde quedarán definidas (sanciones mediantes) las posiciones de las grillas de largada para las tres series que se correrán a las 14.55, 15.20 y 15.45, sobre 5 giros cada una.

Fotos y fuente: Prensa Turismo Pista.