Confirmaron la programación de la segunda fecha de la Liga Paranaense de Fútbol

Independiente viene de caer en la jornada inaugural ante Atlético Paraná.
La Liga Paranaense de Fútbol tendrá acción este domingo con la disputa de la segunda fecha del campeonato de Primera División y Sub 20 masculina, y la máxima categoría en la rama femenina.
Los partidos de la élite varonil tendrán lugar desde las 15, mientras que los partidos preliminares serán a partir de las 13, y serán los siguientes: Villa Fontana-Oro Verde, Neuquén-Palermo, Don Bosco-Sportivo Urquiza, Patronato-Instituto, Belgrano-Ciclón del Sur, Los Toritos-San Benito, Peñarol-Camioneros, Formación Independiente-Universitario (en San Benito) y Argentino Juniors-Atlético Paraná.
En la rama femenina, los encuentros también se jugarán el domingo en el predio de la LPF y la programación contará con los siguientes cotejos: San Benito-Neuquén, San Benito Paraná-Camioneros y Belgrano-Atlético Paraná, desde las 13; y CAVF-Oro Verde, a partir de las 11.