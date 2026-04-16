Javier Milei, antes de viajar a Israel: "Defiendo su causa porque es justa"

Para Milei, el conflicto en la región no admite posturas intermedias. En la entrevista, el Presidente insistió en que no existe contradicción entre su sentir personal y su deber institucional.

"No tengo ningún conflicto entre lo que siento y lo que creo que es correcto, y por eso defiendo la causa de Israel con la fuerza con que lo hago", aclaró ante el medio internacional, reafirmando su alineamiento ideológico con el gobierno de Benjamin Netanyahu.

El mandatario mostró una profunda satisfacción por haber sido invitado a participar de los actos por el Día de la Independencia, que se desarrollarán del 19 al 22 de abril.

En este marco, aseguró que se encuentra "conmovido" por la invitación oficial, que incluirá un gesto sin precedentes: será el primer mandatario extranjero en encender una antorcha durante la ceremonia central, un hecho que la prensa local calificó como histórico.

El viaje de Javier Milei a Israel

La gira, que constituye su 38° viaje al exterior desde que asumió, también estará marcada por un alto valor simbólico y diplomático. Durante su estadía, Milei será condecorado con la Medalla Presidencial de Honor por su par israelí, Isaac Herzog.

Asimismo, se especula con la presencia de Donald Trump en las celebraciones, en un contexto de distensión tras la declaración de alto el fuego con el Líbano.

Por último, el Gobierno mantiene bajo análisis la posibilidad de realizar gestos de impacto, como el anuncio del traslado de la embajada argentina desde Tel Aviv hacia Jerusalén. Si bien la medida reforzaría el posicionamiento estratégico de la gestión libertaria, desde el entorno oficial aclaran que la decisión final aún no ha sido confirmada.