Detectan a un buque portugués pescando ilegalmente en el Mar Argentino

En una nueva aplicación de la política de “tolerancia cero” la Prefectura Naval Argentina (PNA) detectó un buque “en presunta tarea de pesca ilegal” dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina

“Argentina detecta, sanciona y cobra a buques pesqueros extranjeros en infracción. En la madrugada de hoy, la Autoridad Marítima Nacional identificó a un arrastrero de bandera de Portugal”, señaló en un comunicado la fuerza a cargo del control del Mar Argentino. Y agrega: “En el marco de la política de “tolerancia cero” frente a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, el Estado Nacional continúa fortaleciendo la vigilancia. En ese contexto, la Prefectura Naval Argentina detectó hoy a un buque extranjero en presunta tarea de pesca dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA).

El buque detectado esta vez es el arrastrero (pesca con red de arrastre) “Coimbra”, de bandera de Portugal.

“Gracias al empleo del Sistema Guardacostas —una plataforma tecnológica desarrollada por profesionales de la Fuerza que integra distintos sistemas de posicionamiento— se analizó la información dinámica del buque, lo que permitió inferir que sus registros de velocidad y movimientos, previos y durante su ingreso, presentan patrones compatibles con una operación de pesca por arrastre”, manifestó Prefectura.

La determinación de la fuerza de seguridad fue que el buque portugués “navegó dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina a una velocidad promedio de 4,9 nudos, lo que configura una presunta infracción a la Ley N° 24.922 (Régimen Federal de Pesca), conforme a los lineamientos establecidos en la Disposición N° 20/2026 de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca”.

El buque portugués hizo un ingreso dentro de la ZEEA o Mar Argentino, había zarpado de Uruguay el 25 de febrero y estaba en zona de pesca desde el 28 de febrero, al través de Cabo Dos Bahías, Chubut.

En la actual temporada se han producido numerosas detecciones de buques extranjeros haciendo pesca ilegal, producto de la aplicación de nuevas normas de validez de la detección por medios satelitales y digitales y la fijación de criterios en base a los cuales se presume pesca ilegal, como velocidad y tipo de navegación contrarias a la presunción de “paso inocente” e inexistencia de autorización o motivos razonables de ingreso a la Zona Económica Exclusiva.

El 10 de enero, se detectó al pesquero Bao Feng, de propiedad china pero con bandera de Vanuatu, operando de manera ilegal dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina. La embarcación realizaba maniobras compatibles con pesca por arrastre en aguas jurisdiccionales nacionales. El caso derivó en un sumario y se encuentra en trámite internacional de cobro de multa.

El 1 de febrero, la Prefectura identificó al arrastrero Playa Da Cativa, de bandera española, realizando actividades consideradas pesca ilegal dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina. El buque navegó durante 45 minutos a menos de cuatro nudos, comportamiento característico de pesca por arrastre, lo que encendió las alertas de las autoridades.

Luego, a principios de este mes, la PNA volvió a detectar al Bao Feng y otros dos buques “abanderados” con el pabellón de Vanuatu pero de propiedad china, a los que aplicó multas, con un récord de $1.262 millones en el caso del Bao Feng. Luego, las autoridades marítimas de esa nación oceánica inhabilitaron a esos tres buques a seguir llevando la bandera de Vanuatu, por lo cual “re-embanderaron” con el pabellón de Tanzania.

Todas las detecciones se apoyaron en el Sistema Guardacostas, que integra monitoreo satelital, radares y datos de tráfico marítimo para identificar maniobras sospechosas de buques extranjeros en aguas argentinas. La nueva normativa nacional, vigente desde febrero de 2026, endurece los controles y permite sancionar a partir de pruebas electrónicas y satelitales de conductas compatibles con pesca ilegal, sin necesidad de abordaje directo.

Pedido de registro

Cabe consignar además que en la semana organizaciones de la sociedad civil le pidieron al Consejo Federal Pesquero un Registro Público y Abierto de Embarcaciones y Permisos Pesqueros. En un comunicado, subrayaron: “Argentina es el único país de la región que no publica esos datos. Se busca fortalecer la transparencia, la sostenibilidad del sector y combatir la pesca ilegal”.

Y agregaron: “Pese a que la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca recopila estos datos tal como exige la Ley Federal de Pesca, hoy no existe un registro público, abierto y en línea. Esta ausencia limita el control del Estado, bloquea el escrutinio ciudadano y debilita la transparencia institucional y la rendición de cuentas, elementos esenciales para un sector exportador”, afirmó Consuelo Bilbao, directora del Círculo de Políticas Ambientales”.

Infobae