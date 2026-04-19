La Unión volvió a ganar en casa y quedó a un paso

La Unión mantiene la ventaja de localía y ahora podría definir la serie en La Pampa.

Este sábado por la noche, La Unión de Colón recibió a Pico FC en el marco del segundo juego por la serie de octavos de final (cuartos de la Conferencia Sur) en la Liga Argentina de Básquet. El encuentro disputado en el estadio Carlos Delasoie contó con el arbitraje de Raúl Sánchez y Martín Pietromónaco.

El equipo colonense no comenzó del todo bien, ya que atravesó un primer cuarto de alto goleo en desventaja por 25-22. Sin embargo, en el segundo tramo logró remontar en el juego y con un muy buen parcial defensivo tomó 10 de distancia en el cuarto (25-15) para acabar ganando el primer tiempo por 47-40.

En la segunda mitad del partido volvió a haber un golpe por golpe que emparejó las acciones en su desarrollo, pero no en el marcador principal. Debido a esto es que acabó ganando La Unión, que se impuso por 21-19 en el tercer parcial e igualó en 17 el último para cerrar con un triunfo por 85-76 que le da la ventaja por 2-0 en la serie.

El goleador del vencedor fue Matías Caire, autor de 20 puntos y seguido de cerca por Guido Cabrera y Nicolás Henriques, que convirtieron 17 y 16 para el elenco Rojo. Leonardo Mainoldi con 19 tantos fue el más destacado del visitante.

Con esa diferencia, el equipo de Martín Guastavino ahora viajará a La Pampa para afrontar el tercer juego de la serie el próximo martes 21 de abril.

-SÍNTESIS-

La Unión 85-76 Pico FC.



Parciales: 22-25 // 47-40 (25-15) // 68-59 (21-19) // 85-76 (17-17).



Formaciones:

LA UNIÓN (85)

*Álvaro Merlo: 4rbs, 8as, 1rec, 3per.

*Gonzalo Romero: 5pts, 4rbs, 2as, 1rec, 2per.

*Matías Caire: 20pts, 3rbs, 1as, 2rec, 2per.

*Rodrigo Acuña: 13pts, 6rbs, 1rec, 1per.

*Guido Cabrera: 17pts, 4rbs, 2as, 1per.

Nicolás Henriques: 16pts, 2rbs, 1as, 1per.

Lucio Longoni (x): 8pts, 6rbs, 2rec.

Valentino Salamone: 6pts, 3rbs, 1as.

DT: Martín Guastavino.



PICO FC (76)

*Manuel Alonso: 13pts, 1rb, 2as, 3per.

*Latraius Mosley: 12pts, 8rbs, 2rec, 1per.

*Leonardo Mainoldi: 19pts, 7rbs, 3as, 1rec, 4per, 1ta.

*Juan Rodríguez Suppi: 12pts, 4rbs, 6as, 3rec, 4per.

*Rodrigo Sánchez: 13pts, 4rbs, 2as, 1rec, 1per.

Manuel Peyronnet: 2rbs.Agustín Barbera: ---.

José Peralta: 3pts, 3rbs, 1ta.

Valentín Allier: 4pts, 1rb, 3as, 1per.

José Copesky: ---.

DT: Gustavo Morla.



*Inicialistas.



(x): Excluido.



Árbitros: Raúl Sánchez - Martín Pietromónaco.



Estadio: Carlos Delasoie.