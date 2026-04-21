Amet se suma al paro de este jueves por la reforma a la Caja de Jubilaciones de la provincia

La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet) se suma al paro provincial docente de este jueves. La decisión se adoptó en el congreso provincial del gremio que se realizó el último jueves 16.

Los congresales resolvieron realizar un paro de actividades de 24 horas para el día jueves 23, “en el marco del reclamo por la recomposición salarial y el rechazo a la pretendida reforma de la Ley de Jubilación Nº 8.732”.

Además, los congresales de Amet votaron acompañar “todas las acciones que involucren estos reclamos por parte de nuestra organización”.

Además, insistir en que el Gobierno de la provincia “ponga a disposición el proyecto de ley mediante el cual se modificaría el régimen de jubilación, afectando a trabajadores activos y pasivos, quienes tienen el derecho de conocer fehacientemente los alcances de la reforma que el Gobierno intenta implementar. Rechazar la metodología de debate a través de los denominados ´vectores´, por constituirse en una herramienta de desinformación para los implicados y la comunidad en general”.

El sindicato de los docentes de escuelas técnicas votaron además “no participar de espacios donde se aborden proyectos o propuestas relacionados con la Caja de Jubilaciones, hasta tanto el Gobierno dé a conocer el proyecto de ley, ya que se estaría ´dando pie´ a que el mismo publicite una tarea conjunta que finalmente podría ir en detrimento de los derechos de jubilados y activos”.

Otros reclamos

Según la información que publicó Entre Ríos Ahora, el congreso extraordinario, además, habilitó a la conducción a adherir a la campaña “amicus curiae” en la demanda presentada contra el Gobierno Nacional para declarar inconstitucional el artículo 30 del Presupuesto Nacional, mediante el cual se desfinancia la educación pública y, en especial, la educación técnico-profesional.

Amet participará con una delegación en representación de Entre Ríos en la movilización del 30 de abril, a realizarse en la ciudad de Buenos Aires, convocada por la Confederación General del Trabajo, “en defensa del salario, la recuperación del poder adquisitivo, los derechos laborales y de los jubilados”.

También, los congresales insistieron en el rechazo a la resolución 1431/25 CGE, mediante la cual se niega el derecho a realizar asambleas en el lugar y horario e trabajo.

“Este sindicato fundamenta su postura en no haber utilizado nunca esta herramienta de información, análisis, debate y toma de decisiones de manera indiscriminada y/o abusiva”, planteó el gremio.