Tras un choque de camiones en la ruta 12, una cubierta salió despedida e impactó contra una ambulancia

Un fuerte siniestro vial se registró este jueves por la mañana sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del acceso a Gobernador Sola, donde dos camiones colisionaron y una cubierta terminó impactando contra una ambulancia.

Según informó la Comisaría de Gobernador Sola, el hecho ocurrió cuando los dos vehículos de carga circulaban en sentidos contrarios y, por causas que aún se investigan, se rozaron sobre la cinta asfáltica.

Como consecuencia del impacto, uno de los camiones perdió una rueda.

Esa cubierta salió despedida y terminó golpeando contra una ambulancia que circulaba en dirección oeste-este, detrás de uno de los rodados involucrados.

A pesar de la magnitud del episodio, no se reportaron personas lesionadas entre los ocupantes de los vehículos.