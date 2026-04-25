Patronato visita a Temperley con la misión de volver a la victoria

Patronato viene de empatar como local y buscará su tercera victoria en el torneo.

Este sábado, Patronato visitará a Temperley. Será a partir de las 15.30, en el estadio Alfredo Beranger, por la undécima fecha de la Zona B de la Primera Nacional y con el arbitraje de Pablo Giménez. Al juez principal lo acompañarán Juan González y Matías Noli como asistentes; Gabriel Gutiérrez será el cuarto árbitro.

El Patrón llega a este encuentro luego de una igualdad 0-0 ante Deportivo Maipú en condición de local que lo dejó en la 13ª posición de su grupo con nueve puntos. El Gasolero, por su parte, viene de empatar 1-1 con Colegiales pese a tener un jugador menos y suma 14 puntos, con los que está en la sexta posición. Diferentes realidades.

Tras la salida de Rubén Forestello, Marcelo Candia tomó la conducción del Patrón y sumó una victoria y un empate. Más allá de los resultados, lo primero en verse es un cambio en la postura del equipo dentro del campo de juego, con la actitud suficiente como para intentar ser protagonista en el juego.

Para este partido el técnico tendrá el retorno de Federico Bravo, que cumplió con la fecha de suspensión luego de su expulsión ante Almagro. Con él en el mediocampo se presume la salida de Augusto Picco.

Tampoco estarán Fernando Moreyra y Tomás Attis por diferentes cuestiones físicas. El primero podría ser reemplazado por Santiago Piccioni o Bartolomé Velásquez, dependiendo de cuál sea la búsqueda del entrenador. Por Attis el titular sería Hernán Rivero.

Con todo esto, la formación iría con: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello, Bartolomé Velásquez; Juan Salas, Federico Bravo, Brandon Cortés, Valentín Pereyra; Franco Soldano y Hernán Rivero.

En el banco esperarán por su chance Román Peralta, Nicolás Mendoza, Santiago Piccioni, Agustín Araujo, Juan Barinaga, Marcos Enrique, Alejo Miró, Augusto Picco y Joaquín Barolín.

En frente, el equipo del ex Patronato Nicolás Domingo no podrá contar con Gabriel Hauche, expulsado en el duelo de la jornada previa. Su baja no afectaría al equipo titular, ya que el atacante había ingresado desde el banco.

De no mediar nada extraño, el equipo titular iría con: Ezequiel Mastrolia; Lorenzo Monti, Oswaldo Pacheco, Valentín Aguiñagalde, Pedro Souto; Gerónimo Tomasetti, Nicolás Ávalos, Franco Benítez, Fernando Brandán; Nicolás Molina y Marcos Echeverría.

El resto de los convocados serán: Lisandro Morrone, Valentino Werro, Gian Nardelli, Lucas Angelini, Lucas Richarte, Julián Carrasco, Gabriel Esparza, Luciano Nieto y Facundo Kruger.