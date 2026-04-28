Citaron a las entrerrianas Melany Detzel, Morena Kaplan y María Eugenia Martínez a “Las Panteras”

Melany Detzel, Morena Kaplan y María Eugenia Martínez, las entrerrianas convocadas.
Con presencia entrerriana, el seleccionado argentino femenino de vóley tiene la lista de convocadas para afrontar esta temporada. Con dos partidos amistosos en el horizonte ante Bulgaria en Rosario y Santa Fe a fin de mes, fueron convocadas la armadora Melany Detzel (Aldea Spatzenkutter), la punta Morena Kaplan (Paraná) y la líbero María Eugenia Martínez (Diamante)
La lista, que tiene como entrenador a Facundo Morando y no a Daniel Castellani. fue confirmada este martes desde la Federación del Vóleibol Argentino (FeVA) y cuenta con algunas novedades por los regresos de Candelaria Herrera y Anahí Tosi, como también la promoción de varias juveniles de cara a los Juegos Odesur que tendrán como escenario Rosario en 2026.
La lista completa: