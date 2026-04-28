El bloque de Diputados de Juntos por Entre Ríos valoró la exposición del ministro de Salud en la Cámara

Los diputados de Juntos por Entre Ríos valoraron la exposición del ministro de Salud de la provincia, vinculada con las políticas públicas en materia de salud mental.

El bloque de Diputados de Juntos por Entre Ríos emitió un comunicado de prensa donde “valora la exposición realizada este martes por el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, en el ámbito de la Cámara de Diputados, en relación a las políticas públicas implementadas en materia de salud mental”. Asimismo, “reconocemos la claridad con la que se contestaron todas las preguntas formuladas en una exposición que, en su conjunto, demandó más de tres horas de sesión”.

“Destacamos la decisión institucional de la Cámara de promover este tipo de instancias, bajo la convicción de que debatir los asuntos urgentes es una forma responsable de abordar problemáticas que requieren atención inmediata y sostenida en el tiempo.

Tras su presentación inicial, el ministro brindó respuestas completas a cada uno de los puntos planteados, sin dejar aspectos sin abordar y respaldando sus afirmaciones con información estadística actualizada y sistemas de monitoreo en funcionamiento”, señalaron.

“En ese marco, resulta relevante la caracterización de la problemática del suicidio como ´la punta del iceberg´, dando cuenta de su complejidad y de un proceso que no es reciente, sino que se viene manifestando desde hace años”, expusieron.

“En esa línea, se aportaron datos concretos que permiten dimensionar la magnitud del problema: una tasa de mortalidad por suicidio de 13,5 cada 100.000 habitantes durante 2024, con mayor incidencia en varones y situaciones especialmente críticas en departamentos como Colón, Federal, Victoria y Gualeguay. Asimismo, se informó que entre julio de 2023 y febrero de 2026 se registraron 841 intentos de suicidio en efectores públicos, con fuerte impacto en jóvenes, lo que refuerza la necesidad de estrategias específicas y sostenidas”, recalcaron.

“Valoramos, en ese sentido, que el actual gobierno haya asumido el desafío de encarar su abordaje de manera integral, entendiendo que no se trata de un fenómeno aislado ni meramente estadístico, sino de una problemática compleja que exige un Estado activo, con presencia territorial y articulación entre distintas áreas”, subrayaron en el comunicado de prensa.

“Entre los aspectos expuestos, se destacan la consolidación de una red pública de salud mental con presencia en el territorio, el fortalecimiento de los dispositivos de atención en crisis -con guardias activas y pasivas-y la disponibilidad de herramientas de respuesta inmediata como la Línea 135. Asimismo, se remarcó la implementación de un sistema de información con notificación obligatoria de intentos de suicidio, lo que permite orientar con mayor precisión las políticas públicas”, detallaron.

“También se puso en relieve la inversión destinada al área, que alcanza el 8,40 % del presupuesto de salud proyectado para 2026, acercándose a estándares internacionales, junto con la formación de recursos humanos, las instancias de capacitación y sensibilización, y el trabajo articulado con Educación, universidades, municipios, gremios y organizaciones sociales”, dieron cuenta en el parte de prensa.

“Subrayamos además el tono respetuoso y la predisposición al diálogo evidenciados por el ministro, quien asistió acompañado por su equipo técnico, el cual quedó a disposición para ampliar información y continuar profundizando las respuestas brindadas.

Reafirmamos la importancia de sostener estos espacios de intercambio institucional, que permiten fortalecer las políticas públicas a partir del diálogo, la transparencia y la responsabilidad compartida frente a problemáticas complejas que afectan a toda la sociedad. Desde nuestro Bloque se agradeció la disposición del ministro y su equipo, destacando la información clara puesta a disposición de toda la población a través de la página del Ministerio de Salud. Finalmente, se expresó un reconocimiento a todo el personal que presta servicio en la red de salud pública de la provincia”, resaltó bloque de Diputados de Juntos por Entre Ríos.