Salud mental en Entre Ríos: “Durante 20 años el PJ miró para otro lado", advirtió Lena

La diputada provincial Gabriela Lena (JXER) se refirió a la exposición del ministro de Salud, Daniel Blanzaco, ante la Cámara de Diputados por la problemática del suicidio en Entre Ríos y sostuvo que “la gravedad de los datos obliga a hablar con seriedad, pero también con memoria”.

Lena dijo que Entre Ríos "no llegó a esta situación de un día para el otro. Durante 20 años el peronismo gobernó la provincia y no construyó una política pública sostenida, territorial y eficaz para abordar la salud mental y la prevención del suicidio. Hoy algunos pretenden descubrir el problema, pero durante décadas lo subestimaron, lo fragmentaron o directamente miraron para otro lado", afirmó.

La legisladora remarcó que los datos expuestos por Salud “son dolorosos y contundentes: en 2024 la provincia registró una tasa de mortalidad por suicidio de 13,5 cada 100.000 habitantes, con mayor incidencia en varones y situaciones críticas en departamentos como Colón, Federal, Victoria y Gualeguay", puntualizó.

Y agregó: "Además, entre julio de 2023 y febrero de 2026 se notificaron 841 intentos de suicidio en efectores públicos, con fuerte impacto en jóvenes. Estos números no pueden ser usados para la especulación política. Pero tampoco se puede permitir que quienes gobernaron dos décadas sin dar respuestas ahora pretendan pararse como fiscales. Si Entre Ríos tiene hoy indicadores tan preocupantes, es porque durante muchos años faltó planificación, prevención, datos, presupuesto y presencia del Estado", señaló.

Lena destacó que la actual gestión “tomó una decisión política concreta” al reglamentar la Ley Provincial 10.605, de adhesión a la Ley Nacional de Prevención del Suicidio, y al fortalecer el sistema de información, la red pública de salud mental, las capacitaciones, los dispositivos de crisis y la articulación con Educación, municipios, universidades y organizaciones sociales.

“Por primera vez se está ordenando una política pública seria, con datos, presupuesto y conducción estatal. El 8,40 % del presupuesto de Salud destinado a salud mental para 2026 no es un gesto: es una decisión de gobierno”, sostuvo.

Finalmente, la diputada Lena, afirmó: “La salud mental no se resuelve con discursos ni con oportunismo legislativo. Se resuelve con Estado presente, inversión, prevención y responsabilidad. El PJ tuvo 20 años para hacerlo y no lo hizo. Nosotros no vamos a esconder el problema: lo vamos a enfrentar”, concluyó.