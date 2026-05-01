Diego Verriello marcó ritmo del Top Race en Concordia

El piloto del Octanos Competición marcó un tiempo de 1m52s814 en el shakedown.

A pura velocidad comenzó este viernes la actividad de la tercera fecha del Top Race en el Parque Autódromo Ciudad de Concordia y Diego Verriello fue el más veloz del shakedown. Con el Fiat Cronos número 101, el piloto del Octanos Competición marcó un tiempo de 1m52s814/1000 a una velocidad promedio de 149.981 km/h.

En el segundo puesto quedó Marcelo Ciarrocchi con el Ford Mondeo #40 del Halcón Motorsport a 1.406/1000 y en el tercer lugar terminó Nereo Queijeiro con el Fiat Cronos #105 del Octanos Competición a 1.521/1000, dejando el “1-3” para el equipo de Christian Martínez. Entre los primeros 5 puestos quedaron Juan Pablo Traverso (Fiat Cronos #17 – Octanos Competición) y Julián Ramos (Lexus #54 – JLS Motorsport-Corsi Sport).

El “top-ten” del viernes lo completaron Adrián Hamze (Fiat Cronos #69 – Octanos Competición), Federico Montans (Lexus #26 – JM Motorsport), Roberto Lobay (Mercddes-Benz #28 – LFB Racing Team), Carlos Guttlein (Lexus #33 – Guevara Competición) y Alejandro Irazusta (Lexus #92 – LFB Racing Team).

Un poco más temprano, se disputó la práctica libre para pilotos autorizados y fue Julián Ramos con el Lexus #54 del JLS Motorsport-Corsi Sport el más veloz con un tiempo de 1m55s953/1000 a una velocidad promedio de 145.921 km/h. Nereo Queijeiro (Fiat Cronos #105 – Octanos Competición) y Guillermo Promesti (Mercedes-Benz #74 – Acatraz Racing) terminaron segundo y tercero respectivamente.

La actividad para el Top Race continuará el sábado 2 de mayo a las 8.30 con el primer entrenamiento oficial.