El Teatro 3 de Febrero presentó su cartelera de espectáculos para el mes de mayo

A través de una agenda que contempla visitas guiadas, música, danza, teatro y actos, el Tearo 3 de Febero busca brindar opciones de esparcimiento, con el fin de matener una dinámica constante en el escenario mayor de la ciudad, permitiendo que tanto producciones independientes locales como giras nacionales tengan un espacio de exhibición que responda a la demanda cultural de la capital entrerrian.
Programación:
Lunes 04, 11, 18 y 25
A las 9 - Visitas guiadas al Teatro
Entrada libre y gratuita. Para escuelas y público en general
Solicitar turno a visitasguiadasteatro3@gmail.com
Domingo 03
A las 21 - Detrás del terciopelo rojo
Entrada general: $16.000 (por boletería del teatro)
Género: Varieté - duración: 1 hora treinta minutos.
Org. Consciente In Producciones
Martes 05
A las 20:30 - Emboscada
Entrada libre y gratuita
Género: Cine - duración: 1 hora treinta y cinco minutos.
Org. Alasur Estudio
Miercoles 06
A las 9 y a las 10 - El corazón del actor. La escuela va al Teatro
Entrada general: $10.000 (por boletería del teatro)
Género: Teatro (Suspenso) - duración: 1 hora.
Org. Equipo de Educación por el Arte
Viernes 08
A las 21 - El hombre inesperado
Platea y palcos bajos: $38.000 - palcos altos: $35.000 - tertulia: $32.000 (por boletería del teatro o por Ticketway)
Género: Comedia dramática - duración: 1 hora quince minutos.
Org. Somos Producciones
Sabado 09
A las 20 - Festival del Folclore Bomba
Platea: $20.000 - palcos bajos: $18.000 - palcos altos: $15.000 - tertulia: $12.000 (por boletería del teatro o por Passline)
Género: Música/Danza - duración: 2 horas.
Org. Tierra Bomba
Domingo 10
A las 21 - Loca de humor
Entrada general: $20.000 (por boletería del teatro)
Género: Varieté - duración: 1 hora veinte minutos.
Org. Leo Bartolomé
Jueves 14
A las 21 - Sergio Feferovich: La música de las ideas
Platea y palcos: $42.000 - tertulia: $38.000 (por boletería del teatro o por plateavip.com.ar)
Género: Música - duración: 2 horas.
Org. Sin Producciones
Viernes 15
A las 21 - Georgian Sinfonietta
Platea preferencial: $50.000 - platea gral.: $40.000 - palcos bajos: $35.000 - palcos altos/ anfiteatro y tertulia: $30.000 - paraíso: $25.000 (por boletería del teatro o por gradatickets.com)
Género: Música - duración: 2 horas.
Org. Paracima Producciones
Sabado 16
A las 19 - 70 Convención Nacional Leonismo Argentino
Entrada libre y gratuita
Género: Acto - duración: 3 horas.
Org. Asociación Leonismo Argentino
Domingo 17
A las 15 - Guerreras Doradas
Platea y palcos: $30.000 - tertulia: $25.000 (por boletería del teatro o por plateavip.com.ar)
Género: Infantil - duración: 1 hora treinta minutos.
Org. Sin Producciones
A las 21 - Pablo Millán "Ponele brillo al humor"
Entrada general: $18.000 - con bono: $15.000 (por boletería del teatro)
Género: Teatro - duración: 2 horas.
Org. Sin Producciones
Miercoles 20
A las 20:30 - Muestra anual 2026 K’oembota
Entrada general: $8.000 (por boletería del teatro)
Género: Folclore
Org. Grupo Folklórico K’oembota
Viernes 22
A las 21 - Triada Suite
Platea (filas de 1 al 9) y palcos bajos: $23.500 - platea (fila 10 en adelante) y palcos altos: $22.000 - tertulia: $15.000 (por boletería del teatro)
Género: Ballet Contemporáneo - duración: 1 hora treinta minutos.
Org. Instituto Ballerina
Sabado 23
A las 21 - Destino San Javier
Platea preferencial: $60.000 - platea gral. y palcos bajos: $50.000 - palcos altos: $40.000 - tertulia: $35.000 - paraíso: $30.000 (por boletería del teatro o por gradatickets.com
Género: Música - duración: 2 horas
Org. Paracima Producciones
Miercoles 27
A las 20 - Nico de Tracy "Purga"
Entrada general: $35.000 - anticipadas: $33.000 (por boletería del teatro o por plateavip.com.ar)
Género: Stand Up - duración: 1 hora treinta minutos.
Org. Sin Producciones
Jueves 28
A las 20:30 - Concierto Día del Ejército Argentino
Entrada libre y gratuita
Género: Música - duración: 1 hora treinta minutos.
Org. Ejército Argentin
Viernes 29
A las 21 - Reímos y danzamos
Entrada general: $10.000 (por boletería del teatro)
Género: Show Cómico Musical
Org. AM Producciones Teatrales
Sabado 30
A las 21 - Bloody Tango
Platea y palcos bajos: $45.000 - palcos altos: $40.000 - tertulia: $35.000 - paraíso: $30.000 (por boletería del teatro o por Ticketway)
Género: Musical - duración: 1 hora treinta minutos.
Org. JB Producciones