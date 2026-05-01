El Teatro 3 de Febrero presentó su cartelera de espectáculos para el mes de mayo

A través de una agenda que contempla visitas guiadas, música, danza, teatro y actos, el Tearo 3 de Febero busca brindar opciones de esparcimiento, con el fin de matener una dinámica constante en el escenario mayor de la ciudad, permitiendo que tanto producciones independientes locales como giras nacionales tengan un espacio de exhibición que responda a la demanda cultural de la capital entrerrian.

Programación:

Lunes 04, 11, 18 y 25

A las 9 - Visitas guiadas al Teatro

Entrada libre y gratuita. Para escuelas y público en general

Solicitar turno a visitasguiadasteatro3@gmail.com

Domingo 03

A las 21 - Detrás del terciopelo rojo

Entrada general: $16.000 (por boletería del teatro)

Género: Varieté - duración: 1 hora treinta minutos.

Org. Consciente In Producciones

Martes 05

A las 20:30 - Emboscada

Entrada libre y gratuita

Género: Cine - duración: 1 hora treinta y cinco minutos.

Org. Alasur Estudio

Miercoles 06

A las 9 y a las 10 - El corazón del actor. La escuela va al Teatro

Entrada general: $10.000 (por boletería del teatro)

Género: Teatro (Suspenso) - duración: 1 hora.

Org. Equipo de Educación por el Arte

Viernes 08

A las 21 - El hombre inesperado

Platea y palcos bajos: $38.000 - palcos altos: $35.000 - tertulia: $32.000 (por boletería del teatro o por Ticketway)

Género: Comedia dramática - duración: 1 hora quince minutos.

Org. Somos Producciones

Sabado 09

A las 20 - Festival del Folclore Bomba

Platea: $20.000 - palcos bajos: $18.000 - palcos altos: $15.000 - tertulia: $12.000 (por boletería del teatro o por Passline)

Género: Música/Danza - duración: 2 horas.

Org. Tierra Bomba

Domingo 10

A las 21 - Loca de humor

Entrada general: $20.000 (por boletería del teatro)

Género: Varieté - duración: 1 hora veinte minutos.

Org. Leo Bartolomé

Jueves 14

A las 21 - Sergio Feferovich: La música de las ideas

Platea y palcos: $42.000 - tertulia: $38.000 (por boletería del teatro o por plateavip.com.ar)

Género: Música - duración: 2 horas.

Org. Sin Producciones

Viernes 15

A las 21 - Georgian Sinfonietta

Platea preferencial: $50.000 - platea gral.: $40.000 - palcos bajos: $35.000 - palcos altos/ anfiteatro y tertulia: $30.000 - paraíso: $25.000 (por boletería del teatro o por gradatickets.com)

Género: Música - duración: 2 horas.

Org. Paracima Producciones

Sabado 16

A las 19 - 70 Convención Nacional Leonismo Argentino

Entrada libre y gratuita

Género: Acto - duración: 3 horas.

Org. Asociación Leonismo Argentino

Domingo 17

A las 15 - Guerreras Doradas

Platea y palcos: $30.000 - tertulia: $25.000 (por boletería del teatro o por plateavip.com.ar)

Género: Infantil - duración: 1 hora treinta minutos.

Org. Sin Producciones

A las 21 - Pablo Millán "Ponele brillo al humor"

Entrada general: $18.000 - con bono: $15.000 (por boletería del teatro)

Género: Teatro - duración: 2 horas.

Org. Sin Producciones

Miercoles 20

A las 20:30 - Muestra anual 2026 K’oembota

Entrada general: $8.000 (por boletería del teatro)

Género: Folclore

Org. Grupo Folklórico K’oembota

Viernes 22

A las 21 - Triada Suite

Platea (filas de 1 al 9) y palcos bajos: $23.500 - platea (fila 10 en adelante) y palcos altos: $22.000 - tertulia: $15.000 (por boletería del teatro)

Género: Ballet Contemporáneo - duración: 1 hora treinta minutos.

Org. Instituto Ballerina

Sabado 23

A las 21 - Destino San Javier

Platea preferencial: $60.000 - platea gral. y palcos bajos: $50.000 - palcos altos: $40.000 - tertulia: $35.000 - paraíso: $30.000 (por boletería del teatro o por gradatickets.com

Género: Música - duración: 2 horas

Org. Paracima Producciones

Miercoles 27

A las 20 - Nico de Tracy "Purga"

Entrada general: $35.000 - anticipadas: $33.000 (por boletería del teatro o por plateavip.com.ar)

Género: Stand Up - duración: 1 hora treinta minutos.

Org. Sin Producciones

Jueves 28

A las 20:30 - Concierto Día del Ejército Argentino

Entrada libre y gratuita

Género: Música - duración: 1 hora treinta minutos.

Org. Ejército Argentin

Viernes 29

A las 21 - Reímos y danzamos

Entrada general: $10.000 (por boletería del teatro)

Género: Show Cómico Musical

Org. AM Producciones Teatrales

Sabado 30

A las 21 - Bloody Tango

Platea y palcos bajos: $45.000 - palcos altos: $40.000 - tertulia: $35.000 - paraíso: $30.000 (por boletería del teatro o por Ticketway)

Género: Musical - duración: 1 hora treinta minutos.

Org. JB Producciones