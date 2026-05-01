TC 2000 en Concordia: Franco Vivian fue el más veloz del Shakedown

Vivian, a bordo de un Chevrolet Tracker, dominó el viernes en la Ciudad del Citrus.

Franco Vivian (Chevrolet Tracker-YPF Elaion Auro Proracing) marcó el mejor tiempo del shakedown de la tercera fecha del 47º Campeonato de TC2000, que se disputa en el Parque Autódromo Ciudad de Concordia. El piloto porteño se quedó con el mejor tiempo luego de cronometrar 1m43s218/1000 a una velocidad promedio 163.925 km/h.

Segundo finalizó Facundo Aldrighetti con la Honda ZR-V número 83 del Honda YPF Racing a 584/1000 y tercero fue Gabriel Ponce de León con el Toyota Corolla Cross nº 32 del Corsi Sport a 591/1000. Marcelo Ciarrocchi (Fiat Pulse #25 – ATR Racing) y Diego Ciantini (Nissan Kicks Play #115 – Pfening Competición) completaron los cinco primeros lugares.

Los primeros diez del shakedown los cerraron el crespense Emiliano Stang (Toyota Corolla Cross GR-S #162 – Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA), el gualeguaychuense Franco Riva (Chevrolet Cruze #78 – Proracing), Valentín Yankelevich (Toyota Corolla Cross GR-S #5 – Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA), Franco Morillo (Chevrolet Tracker #64 – YPF ELAION AURO Proracing) y Francisco Monarca (Honda ZR-V #23 – Honda YPF Racing).

La actividad de la 3º fecha del 47º Campeonato de TC2000 YPF ENERGÍA ARGENTINA continuará el sábado 2 de mayo con el primer entrenamiento oficial a las 10.40.