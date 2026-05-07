Independiente Rivadavia empató y se metió en octavos de la Libertadores

Independiente Rivadavia de Mendoza empató 1-1 con Fluminense de Brasil, en condición de local, en el marco de la cuarta fecha del Grupo C de la Copa Libertadores de América y quedó a un paso de los octavos de final. En el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, la Lepra abrió el marcador con el gol del delantero paraguayo Alex Arce a los 20 minutos del complemento mientras que, a los 46, los de Rio de Janeiro igualaron el partido con el tanto de Jhon Kennedy.

Con este resultado, el equipo de Alfredo Berti y se instaló en los octavos de final de esta Copa Libertadores. Los mendocinos en la próxima fecha jugarán ante Deportivo La Guaira de Venezuela, el próximo jueves 21 a las 19 en condición de visitante.

En lo pronto, Independiente Rivadavia de Mendoza recibirá a Unión de Santa Fe en el estadio Bautista Gargantini, el próximo sábado desde las 21.30, por los octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

Por su parte, el equipo del argentino Luis Zubeldia quedó último en este Grupo C con tan solo dos puntos, uno por debajo del Deportivo La Guaira. En la próxima fecha de esta Copa Libertadores, recibirá a Bolivar de Bolivia el martes 19 a las 19.

En lo pronto, Fluminense recibirá a Vitoria, el sábado a las 18 en el estadio Maracaná, por la fecha 15 del Brasileirao que lo tiene tercero con 26 puntos.