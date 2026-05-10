Liga Profesional: cuatro partidos completarán los octavos de final este domingo

River y San Lorenzo protagonizarán uno de los duelos del domingo por los octavos de final.

Este domingo se completará la disputa de los octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026. La jornada contará con interesantes partidos: estarán presentes cuatro de los cinco grandes y el elenco que acabó como líder de la Zona A, Estudiantes de La Plata.

15: Rosario Central - Independiente

El primero de los partidos será en el estadio Gigante de Arroyito y enfrentará a Rosario Central con Independiente. Yael Falcón Pérez será el árbitro del cotejo que contará con Lucas Novelli como responsable del VAR. La transmisión del encuentro que iniciará a las 15 será de ESPN premium.

El conjunto rosarino llegó a esta instancia con 28 puntos en la cuarta colocación de la Zona B luego de su polémico empate 1-1 con Tigre. Por Copa Libertadores, el Canalla venció a Libertad de Paraguay por 1-0 y está primero en su grupo con 10 puntos. El Rojo, por su lado, viene de ganarle a San Lorenzo por 2-1, resultado con el que quedó quinto de la Zona A con 24 unidades.

Entre los citados del Canalla aparecen el uruguayense Alexis Segovia y el ex Patronato Carlos Quintana; mientras que en el Rojo están el concordiense Leonardo Godoy y el ex del Rojinegro Gabriel Ávalos.

17: Estudiantes - Racing

En el estadio UNO - Jorge Luis Hirschi, Estudiantes recibirá a Racing en un encuentro que comenzará a las 17. El árbitro de este partido será Sebastián Martínez, acompañado en el VAR por José Carreras. La transmisión será responsabilidad de TNT Sports.

El Pincha terminó como puntero de la Zona A con 31 puntos luego de vencer a Platense en la última fecha por 2-0. En Copa Libertadores, el León empató 1-1 con Cusco en Perú y está segundo en su grupo con seis unidades. La Academia, por su parte, viene de igualar 0-0 con Huracán y terminó su zona con 21 unidades en la octava posición. Por Copa Sudamericana viene de perder ante Botafogo por 2-1 como visitante: está tercero con cuatro puntos.

El equipo de Alexander Medina contará con el larroquense Gastón Benedetti entre sus jugadores.

19: River Plate - San Lorenzo

En el atardecer, River Plate recibirá a San Lorenzo en el estadio Más Monumental a partir de las 19 y con arbitraje de Sebastián Zunino, con la compañía de Silvio Trucco en el VAR. La transmisión de este encuentro será de ESPN premium.

El Millonario llega tras obtener el segundo lugar en la Zona B, con 29 puntos luego de la derrota frente a Atlético Tucumán por 1-0 en condición de local. Por Copa Sudamericana, el equipo de Eduardo Coudet venció a Carabobo por 2-1, tiene 10 puntos y está a un paso de la clasificación. El Ciclón, por su parte, terminó séptimo con 22 puntos en la Zona A tras la derrota 2-1 ante Independiente y por Sudamericana empató 0-0 con Deportivo Cuenca y lidera su grupo con seis unidades.

Este partido no cuenta con jugadores entrerrianos entre sus convocados.

21.30: Vélez - Gimnasia

El último partido de los octavos de final será en el estadio José Amalfitani. Vélez recibirá a Gimnasia de La Plata a partir de las 21.30, con arbitraje de Andrés Gariano y la actuación desde el VAR de Germán Delfino. La transmisión será de TNT Sports.

El Fortín viene de empatar 1-1 con Newell’s, resultado por el que terminó tercero en la Zona A con 28 unidades. En el caso del Lobo platense, obtuvo una sólida victoria ante Argentinos Juniors por 2-0 para alcanzar los 26 puntos y clasificar en la sexta posición de la Zona B.

El concordiense Lucas Robertone será la única presencia entrerriana en el encuentro que cerrará los octavos de final de la Liga Profesional.